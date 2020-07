Jordi Cuixart: "Porto 1.000 dies de presó per ser el 10è president d'Òmnium Cultural"

Marcel Mauri ha estat reelegit vicepresident d'Òmnium Cultural en l'Assemblea General Ordinària, la primera que s'ha fet de forma telemàtica des de la creació de l'entitat a causa del coronavirus. Durant la retransmissió, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha protagonitzat un vídeo que s'ha presentat en exclusiva pels socis de l'entitat, el qual es podrà veure en obert aquest cap de setmana. "Porto 1.000 dies de presó per ser el 10è president de l'Òmnium Cultural", ha sentenciat el pres polític. El vicepresident ha recordat que aquest divendres fa 998 dies que Cuixart és a la presó. D'altra banda, Mauri ha avançat que l'entitat anunciarà demà una acció que tindrà lloc aquest diumenge -dia en el qual farà 1.000 dies que Jordi Cuixart és a la presó- per demanar l'amnistia i la llibertat dels presos polítics.

El pres polític ha assegurat que el seu objectiu des que està empresonat ha estat "mantenir la serenor i la determinació per sortir de la presó com a president d'Òmnium" per "no cedir al xantatge de l'Estat per respecte als socis i a la ciutadania".

Cuixart: "L'Estat no decidirà mai qui serà el president d'Òmnium Cultural, perquè ni Franco va acabar amb Òmnium"

"L'Estat no decidirà mai qui serà el president d'Òmnium Cultural, perquè ni Franco va acabar amb Òmnium", ha declarat Cuixart. També ha explicat que l'entitat vol arribar a mig milió de socis per fomentar el "sentiment de pertinença col·lectiva" i "legitimar les decisions que prengui tot el poble de Catalunya". "Per seguir avançant ens fa falta molta més empatia i molt més sentit d'Estat", ha afirmat. "No caurem mai en el relat curt de la política: ens correspon treballar de forma persistent per generar grans consensos de país i també en el conjunt del sobiranisme", ha conclòs.

A més de la candidatura de Vicepresidència Primera, encapçalada per Marcel Mauri i que ha estat reelegit amb 19.944 vots, les eleccions han escollit els membres de Junta Directiva. Marina Gallés i Clarà (Secretaria) amb 19.943 vots; Maria Majó Clavell (Vocalia 6) amb 19.865 vots; Neus Torbisco i Casals (Vocalia 10) amb 19.939 vots; Joan Vallvé i Ribera (Vocalia 11) amb 19.837 vots; Joan Pujolar Cos (Vocalia 12) amb 19.828 vots; Francesc Poch Sabarich (Vocalia 13) amb 19.811 vots; Umair Dar (Vocalia 14) amb 19.837 vots; Montse Ortiz i Moran (Vocalia 15) amb 19.859 vots; Blanca de Llobet i Argemí (Vocalia 16) amb 19.882 vots; Òscar Gimeno i Prats (Vocalia 17) amb 19.802 vots i Marta Garsaball i Pujol (Vocalia 18) amb 19.880 vots.

Òmnium no renuncia a cap via "sempre que sigui pacífica i democràtica"

A preguntes dels socis i les sòcies, respecte al processament de la diputada de JxCat, Laura Borràs, sòcia d'Òmnium, Marcel Mauri ha prestat tot el suport de l'entitat i ha assegurat que davant el Tribunal Suprem cap independentista pot tenir un judici just. I sobre la divisió entre els partits independentistes i la via unilateral, el vicepresident d'Òmnium ha reivindicat l'entitat com un punt de trobada de totes les sensibilitats però també ha deixat clar que davant un Estat espanyol que aposta per la repressió i la negació dels drets fonamentals Òmnium no renuncia a cap via "sempre que sigui pacífica i democràtica". L'assemblea ha acabat amb un recordatori pel desè aniversari de la manifestació que Òmnium va organitzar contra la sentència de l'Estatut.



D'altra banda, Mauri ha anunciat que Òmnium se suma a la mobilització contra el rei Felip VI, prevista pel proper 17 de juliol quan el monarca visitarà Catalunya, i cridarà a participar-hi. Ha explicat que, de manera "pacífica però contundent" volen "dir-li a la monarquia espanyola que aquí no és ben rebuda, que ens recordem quan van avalar, el 3 d'octubre, el 'A por ellos" com també "denunciar la corrupció borbònica".