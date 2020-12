Josefa Pérez, de 89 anys, rep la primera vacuna a Catalunya

El tret de sortida de la vacunació contra la Covid-19 a Catalunya ha estat a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat. Josefa Pérez, de 89 anys, ha estat prop de les 12 del migdia la primera catalana en rebre el vaccí. Alhora també ha estat vacunada Conxita Barbeta, de 52 anys, directora de la residència. Aquest matí a primera hora s'havia vacunat a l'Araceli, de 96 anys i resident a un centre de gent gran de Guadalajara, que ha estat la primera espanyola en ser vacunada.

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha celebrat l'inici de la vacunació: "És un dia per estar contents. Comencem a veure el principi de la fi del malson que ha estat la covid-19". Des de la residència de l'Hospitalet, Aragonès ha comparegut en roda de premsa juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Aragonès ha destacat que aquest diumenge comença el camí fins a assolir la immunitat de grup que permetrà "recuperar la normalitat", encara que per davant quedin "uns mesos encara complicats". El vicepresident ha fet èmfasi en què cal seguir complint les mesures de protecció mentre no s'arribi a aquesta fita. Segons l'últim balanç de Salut, les dades epidemiològiques segueixen a l'alça.



D'altra banda, Vergés ha qualificat de "punt d'inflexió" l'inici de la vacunació després d'un 2020 "molt dur, especialment a les residències d'arreu del país". Ha recordat que la vacunació durarà setmanes, i que en els primers 15 dies s'arribarà a vacunar fins a 104.000 persones. Argimon també s'ha referit a la fita d'avui com a "dia d'esperança" i ha animat a la població a vacunar-se, agraint l'exemple que està donant la residència Feixa Llarga. Tant Vergés com Argimon han destacat que les residències són un dels sectors que ha patit més la pandèmia, i el secretari ha afegit que assolir la immunitat en aquest àmbit "és importantíssim perquè són les persones més fràgils". Argimon ha recordat que el procés de vacunació és d'una gran complexitat logística i ha agraït els esforços dels professionals per tirar-lo endavant.



Durant el dia d'avui es vacunaran els usuaris de vuit residències més d'arreu del territori català

Durant el dia d'avui es vacunaran els usuaris de vuit residències més d'arreu del territori català: A l'Alt Pirineu i l'Aran, a la residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur; a Lleida, a la residència Balàfia 1; a Tarragona, al centre La Mercè; a les Terres de l'Ebre, a Móra, a la residència Natzaret; a la Catalunya central, a la residència Fonts de Capellans, a Manresa; a Barcelona ciutat, al centre Mil·lenari de Ciutat Vella; a la Metropolitana Nord, al centre Sabadell Gent Gran; i a Girona, a la residència Creu de Palau.



Aquestes primeres vacunes provenen d'una remesa simbòlica de 1.595 dosis de la vacuna de Pfizer que van arribar aquest dissabte a Catalunya. A partir d'aquest dilluns, cada setmana n'arribaran 60.000 que es començaran a posar l'endemà. 25 equips seran els encarregats de desplaçar-se per Catalunya per administrar les dosis.