La judicialització contra l'acció de govern de Colau s'amplia i la fiscalia investiga ara la Superilla de l'Eixample de Barcelona

La fiscalia ha obert diligències d'investigació arran de la denúncia de la plataforma Salvem Barcelona contra el projecte de Superilla de l'Eixample de la capital catalana per un possible delicte contra l'ordenació territorial. Els denunciants demanaven al ministeri públic que aturi cautelarment l'inici de les obres als carrers Consell de Cent, Borrell, Rocafort, Enric Granados i Girona, que està previst que a partir del juny es transformin en eixos verds. Segons la denúncia, el projecte s'ha iniciat sense fer la necessària modificació del Pla General Metropolità (PGM). Entenen que les reformes són de gran importància, amb efectes molt importants sobre la mobilitat, el comerç i l'activitat residencial a l'àmbit metropolità.

Malgrat els milers de canvis d'ordenació viària efectuats per tots els governs municipals anteriors, els denunciants, encapçalats per l'advocat i economista Jacint Soler Padró i l'economista Francesc Granell, consideren que en aquest cas la modificació de l'estructura viària del carrer és una "actuació arbitrària de l'administració" que afectarà els veïns de l'Eixample, la ciutat i la resta de l'àrea metropolitana. Segons Salvem Barcelona, el projecte té intenció ideològica, vulnera l'interès general i se salta la jerarquia normativa. Soler Padró creu que si es vol fer una reforma d'aquesta envergadura s'hauria de modificar el PGM per no "pertorbar els equilibris" de l'àrea metropolitana.