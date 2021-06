El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que hi ha "gestos", en referència als indults que poden alleugerir el conflicte. Ho ha fet en un article a l'Ara, on també ha recordat que la seva prioritat és aconseguir l'amnistia. "Hi ha gestos que poden pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana, i qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí", afegia. Junqueras també ha fet autocrítica i admet que la resposta de Catalunya a l'1-O "tampoc va ser entesa com a plenament legítima per una part important de la societat" i allarga la mà a tots aquells que s'hagin pogut sentir "exclosos".

Junqueras assegura que amb el nou Govern s'obre "una nova etapa" més de tres anys després del referèndum des de l'1-O, i afirma que des d'ERC s'ha fet una "reflexió profunda" sobre els errors i els encerts per poder-ne treure aprenentatges. Constata que "la reacció de l'Estat va ser percebuda per gran part de la societat catalana com a cada vegada menys legítima i allunyada dels principis democràtics". Però, segons Junqueras, també s'ha de fer autocrítica. "Hem de ser conscients que la nostra resposta tampoc va ser entesa com a plenament legítima per una part important de la societat, també de la catalana", exposa.

La via escocesa versus altres vies "no viables"

El líder d'ERC defensa que la independència és la "millor eina" per ajudar la gent del país, però afegeix que "les estratègies s'han d'adaptar a les circumstàncies per ser guanyadores". Així doncs, la conclusió, segons el president d'ERC, és que cal ser més, una "majoria incontestable, plural i transversal" que demostri que governa per a tothom i que posi al centre de l'agenda política la resolució del conflicte polític existent per vies democràtiques.

La via escocesa és, per a Junqueras, el model a seguir, és a dir, la via d'un referèndum acordat. Ja que, segons ha apuntat, és l'opció que genera "més garanties i reconeixement internacional immediat". "Perquè sabem que altres vies no són viables ni desitjables en la mesura que, de fet, ens allunyen de l’objectiu que cal assolir", avisa. Aquesta afirmació topa amb la que el desembre de 2018 va fer Quim Torra, qui durant l'acte de presentació del Consell per la República va apel·lar a la "via eslovena".

Junqueras defensa que no renunciarà mai al diàleg ni a la negociació. Segons ha dit, seria una "ingenuïtat" creure que el diàleg polític amb l'Estat donarà fruits tangibles de forma immediata, però ha afegit que creure que se'n pot prescindir seria una "irresponsabilitat caríssima". Així doncs, per molt que es "critiqui i ridiculitzi" la taula del diàleg i la negociació entre governs, Junqueras defensa que és un "èxit" en ella mateixa perquè "obre un espai per a la potencial resolució del conflicte".



Junqueras també s'ha dirigit directament al govern espanyol per emplaçar-lo a demostrar el seu compromís amb la reconciliació, el diàleg i la negociació. I ha subratllat que perquè el nou "paradigma" sigui possible, és important que les dues parts mostrin la seva voluntat i predisposició.