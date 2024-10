Junqueras desmenteix les acusacions sobre el ninot i l'1-O

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha desmentit les acusacions que ha rebut en les últimes setmanes per part de sectors afins a la candidatura rovirista. Ho ha fet a les portes del congrés que els republicans faran el 30 de novembre per triar nova direcció. Malgrat les desavinences i els retrets, s'ha mostrat disposat a reunir-se amb Marta Rovira. "Amb la Marta hem fet moltes coses que són rellevants. No he rebutjat mai cap oferta de reunió que jo sàpiga amb ningú", ha dit.

El líder de Militància Decidim ha negat estar al darrere del ninot penjat a Sant Vicenç el 2019 i d'accions de l'estructura B del partit com la dels cartells sobre l'alzheimer i els germans Maragall i ha reivindicat que no va faltar a "cap de les seves obligacions" l'octubre del 2017, en el marc del referèndum de l'1-O. També ha assegurat que no va pactar amb Illa la continuïtat de càrrecs del partit al Govern.

"Com d'injust ha de ser atribuir a algú que mentre estar a un judici amb sessions de 10 hores decideixi penjar-se un ninot d'ell mateix i penjar-lo de tal manera que el vegin els seus propis fills", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per a Junqueras, insinuar aquest tipus de coses està "fora de lloc". "No només és immoral sinó molt poc racional", ha afegit.

Assegura que no va negociar res amb Illa

Oriol Junqueras ha evitat pronunciar-se sobre què va votar en la consulta interna del partit sobre el pacte PSC-ERC que va fer possible la investidura de Salvador Illa, tot i que ha reiterat que "hi havia motius per votar que no". A l'entrevista, ha desmentit que negociés amb Illa per mantenir alts càrrecs d'ERC en el govern socialista, com va alertar Marta Rovira.

Sobre el seu paper el dia del referèndum de l'1-O i on era el 27 d'octubre -Xavier Vendrell el va acusar d'amagar-se a Montserrat-, Junqueras ha afirmat que aquell dia es va centrar en "trobar suports internacionals". En aquest sentit, ha destacat que l'expresident del Consell Europeu Donald Tusk demanés mediació. L'expresident d'Esquerra ha assenyalat que el 30 d'octubre, dies després de la declaració d'independència, va anar a la conselleria d'Economia i al Parlament, "potser vaig ser l'únic membre del Govern que hi va anar".