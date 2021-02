La Junta Electoral de Barcelona preveu dificultats per constituir les meses el 14-F i es planteja demanar voluntaris

La Junta Electoral de Barcelona preveu dificultats per constituir les meses el 14 de febrer i està estudiant la possibilitat de demanar voluntaris. "En aquestes eleccions serà un vertader problema el que pugui ocórrer de vuit a nou en més d'una mesa electoral". Així s'ha expressat en declaracions a Rac1 el president de la junta de zona de Barcelona, Santiago García, que ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i a la Generalitat metges forenses per poder valorar correctament les excuses presentades per més de 8.000 persones a Barcelona. Segons ha dit, el gruix són per malaltia.



Es tracta d'un nombre molt elevat de queixes en comparació amb altres comicis, quan no s'arriba al miler. "Està clar que la gent té por", ha dit. Al conjunt de Catalunya, ja són 16.489 les persones que han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses, segons ha informat el TSJC. Suposen un 20% del total.

Demanen metges forenses per poder valorar correctament les excuses presentades per més de 3.000 persones

García ha recordat que la llei preveu que els primers que vagin a votar puguin quedar-se com a membres de la mesa si és necessari, però des de la junta s'intenta buscar solucions alternatives, com ara "comptar amb voluntaris" i també "tractar d'estar molt a sobre de la constitució de cada mesa de vuit a nou".



Ara la Junta està començant a resoldre les excuses presentades, i té fins a 72 hores abans del 14-F per fer-ho. En tot cas, García ha reconegut que és "molt valoratiu" i és per això que ha insistit a reclamar l'ajuda de metges forenses. "Ho hem demanat, tant a la Generalitat com al TSJC", ha dit, tot admetent que no està previst legalment.



Sobre la decisió del TSJC de mantenir les eleccions el 14-F, García ha indicat que l'argumentació és "impecable". "Una altra cosa és l'oportunitat. Si s'ha equivocat o no ningú pot saber-ho i cadascú pot opinar el que vulgui", ha afegit.

Mes sortejos i altres solucions als ajuntaments

D'altra banda, els ajuntaments han començat també a buscar alternatives per evitar quedar-se sense membres de les meses electorals el 14-F. Alguns consistoris ja van fer el sorteig incloent més suplents dels habituals. És el cas de Terrassa, que van situar-ne quatre en lloc dels dos d'altres cites electorals, han explicat a l'ACN fonts del consistori. Ara ja s'estan enviant les noves notificacions després de la primera tongada d'excuses. A Cubelles, per exemple, ja fa uns vuit anys que escullen unes vuit persones per a cada càrrec, i així tenen marge si no troben la persona a notificar o se li accepten les al·legacions. A Badalona, per altra banda, han designat un número i els electors que siguin múltiples d'aquest queden designats si necessiten més membres de meses.



Un cas similar és el de l'Hospitalet de Llobregat, on han designat unes lletres de tall, una síl·laba, i tots els que comencen per aquesta es van designant si és necessari.

Alguns ajuntaments estan fent nous sortejos per tenir més membres de les meses electorals. Un exemple és Tortosa. Fons de l'Ajuntament han indicat a l'ACN que ja dilluns en van fer un pels llocs que havien quedat vacants per les primeres al·legacions, i és molt possible que se n'hagin de fer més. Ara bé, les mateixes fonts han remarcat que no és estrany, i que en altres eleccions també es van celebrar diversos sortejos.