Junts i la CUP critiquen la composició "espanyolista" del Govern d'Illa mentre el PP nega que obri una nova etapa

Junts per Catalunya ha demanat "explicacions" a ERC per permetre -amb el seu pacte- la conformació d'un nou Govern de la Generalitat "amb clara vocació autonomista" i "espanyolista", un terme que també ha emprat la CUP en la seva crítica. Després de l'acte de presa de possessió dels nous membres de l'executiu, la portaveu juntaire al Parlament de Catalunya, Mònica Sales, ha etzibat que hi ha "més conselleries que voluntat política".

És per això que reclamen una "compareixença ràpida" a la cambra catalana del flamant president de la Generalitat, Salvador Illa, per a retre comptes de la composició de l'equip que ha pres possessió aquest dilluns. Però també demanen "explicacions" als republicans per haver votat a favor de la investidura del candidat socialista. En aquest context ha situat el seu partit com l'única "alternativa".

En declaracions als mitjans aquest dilluns, Sales ha estat especialment crítica amb la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, de qui ha dit que ha defensat el 25% del castellà a les escoles. També ha carregat contra el nou titular d'Exteriors, Jaume Duch, "amb gran voluntat espanyolista".

La CUP considera que "constata un gir de dretes"

Per la seva part, la CUP creu que la composició constata "un gir de dretes i clarament espanyolista" i "el retorn de la sociovergència" al Govern. En un comunicat, la formació ha denunciat que l'executiu "està pensat per continuar desplegant les polítiques de la sociovergència de tota la vida, amb perfils que blinden la concertació público-privada per defensar els interessos privats".

La líder de la CUP, Laia Estrada, ha destacat la presència de "vells coneguts" com Ramon Espadaler, "defensor de les pilotes de goma" i "homòfob declarat" que ocuparà la cartera de Justícia; Miquel Sámper a qui han retret la seva tasca com a "executor de desnonaments" i que encapçalarà Empresa i Sanitat; Olga Pané, "defensora de la privatització de la sanitat" al capdavant de Salut o Ester Niubó, "contrària a la immersió lingüística" que comandarà les polítiques d'Educació.

Doncs ja està. El Govern sociovergent versió espanyolista d'Illa ja està formalment constituït cortesia d'ERC i ECP.

Tot a punt per acabar de privatitzar els serveis públics, trinxar el territori, reprimir la dissidència política i espanyolitzar-nos...

Ens trobaran de cara! — Laia Estrada (@EstradaLaia) August 12, 2024

A més, ha carregat contra la fins ara alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, per impulsar "la deriva securitarista classista i racista del PSC que vol un pla endreça per Catalunya". La CUP també ha criticat que davant un escenari d'emergència climàtic incloguin aquest àmbit dins d'una gran conselleria. Estrada ha lamentat la "complicitat d'ERC i dels Comuns que han estat els facilitadors per aquest govern".

El PP carrega contra els pactes

Pel que fa al PP, ja des del pacte del PSC amb Esquerra i Comuns s'ha encarregat de negar que s'obri una nova etapa a Catalunya. El president del partit, Alberto Núñez Feijóo, creu que la investidura d'Illa després dels acords per un nou finançament català deixa un escenari "pitjor que abans del procés": "Estem davant d'una emergència nacional", ha dit a Cope. El portaveu popular al Parlament, Juan Fernández, ja va acusar Illa de "reactivar el Procés".

Conozco a la práctica totalidad de consejeros que acaba de nombrar Illa. Son personas competentes y no se me caen los anillos por reconocerlo públicamente.

Pero como su misión es ejecutar el infame acuerdo que han firmado con ERC (mezcla de lo peor del nacionalismo y la extrema… — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 11, 2024

Pel que fa al president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat que la "missió" del nou executiu és "executar l'infame acord que han signat amb ERC (barreja del pitjor del nacionalisme i l'extrema esquerra)". "Ens tindran davant amb absoluta determinació", ha piulat a X. Tot i això, diu conèixer la pràctica totalitat de consellers: "Són persones competents i no em cauen els anells per reconèixer-ho públicament", assegura.