Junts es planteja l'abstenció o el vot nul en la votació de la presidència del Congrés

Junts per Catalunya aposta a hores d'ara per abstenir-se o emetre vots nuls en la votació que aquest dijous ha d'escollir la nova presidència de la Mesa del Congrés dels Diputats, amb els seu set vots. Ho avança Nació citant fonts del partit, abans que la cúpula es reuneixi demà a les vuit del matí, en la prèvia de la sessió constitutiva programada per les deu.

El silenci ha marcat fins al moment el posicionament de Junts en aquesta votació, que pot ser clau de cara a l'elecció de la nova presidenta de la cambra baixa. Mentre el PSOE proposarà Francina Armengol com a candidata a presidir el Congrés, el PP ha anunciat aquesta tarda la seva aposta per Cuca Gamarra.

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest matí "fets comprovables abans de comprometre cap vot" de Junts. "Tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni ens refreden", ha dit, i "tant se val si parlem d'acords per la mesa com d'acords de més calat, com seria el de la investidura", ha puntualitzat.