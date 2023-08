Puigdemont exigeix al PSOE acords amb "fets comprovables" perquè Junts voti a Armengol

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat "fets comprovables abans de comprometre cap vot" de Junts per Catalunya, després de la proposta del PSOE de Francina Armengol com a presidenta de la mesa del Congrés dels Diputats. "I tant se val si parlem d'acords per la mesa com d'acords de més calat, com seria el de la investidura" de Pedro Sánchez, ha puntualitzat, tot criticant que no es pot "avançar nacionalment a base de promeses formulades per qui sempre les incompleix", en referència als socialistes.

"Tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni ens refreden", ha insistit a través d'una piulada a la xarxa social X, assegurant "cap confiança" en els partits espanyols. "Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola", ha afegit Puigdemont.

Per Junts, això no va de tenir un càrrec a la mesa o de la investidura. Les seves condicions hores d'ara estan centrades en una llei d'amnistia i el traspàs de les competències per celebrar un referèndum a Catalunya.

Puigdemont ha criticat l'"error" amb el qual el sistema polític i mediàtic espanyol parla de "xantatge", amb el qual "ignoren" la "realitat que ens ha portat fins aquí". "És el resultat d'una profunda desconfiança, basada en fets reals, que no desapareixerà per un acord i que un desacord no farà més profunda", ha insistit.

La proposta del PSOE

El PSOE proposarà Francina Armengol com a candidata a presidir el Congrés dels Diputats. L'expresidenta del govern balear és l'aposta del partit per substituir Meritxell Batet, després que la dirigent catalana renunciés a repetir. Els socialistes veuen Armengol com una figura de consens entre els partits independentistes i nacionalistes, tant catalans com bascs.