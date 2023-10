Junts retira la moció de suport a Israel que s'havia de debatre al ple de la setmana vinent

Junts ha decidit retirar la moció que havia registrat de suport a Israel i que estava previst debatre al ple del Parlament de la setmana que ve, segons ha avançat l'ACN. La decisió arriba hores després de la massacre en un hospital de Gaza -que ha deixat almenys 500 morts-, i en plena negociació dels grups parlamentaris per consensuar una declaració institucional sobre el conflicte amb Palestina.

Junts reclama condemnar "l'atac terrorista" de Hamàs i reconèixer el dret d'Israel a "defensar-se" dins els límits dels tractats

La moció es va registrar el 9 d'octubre, per tant, just després que es reprengués l'escalada d'atacs entre Hamàs i Israel. Els juntaires reclamen condemnar "l'atac terrorista" de Hamàs i reconèixer el dret d'Israel a "defensar-se" dins els límits dels tractats internacionals.



La proposta de text del grup presidit per Albert Batet també subratlla la importància de garantir l'atenció humanitària a la població civil de Gaza i se solidaritza amb les víctimes que va provocar Hamàs el 7 d'octubre. Així mateix, exigeix "l'alliberament immediat" dels hostatges "sense condicions prèvies". I recorda que la cambra catalana s'ha mostrat en diverses ocasions favorable a la solució dels dos Estats, amb una Palestina independent veïna de l'estat israelià.

Una "inexactitud política, històrica i conceptual"

En una línia semblant, la moció retirada reclamava "el dret d'Israel a existir" i refermava el compromís del Parlament en una resolució pacífica del conflicte a partir de la solució dels dos estats. El text també expressava la seva adhesió als drets humans "arreu del món", en condemnava la seva "conculcació" en els territoris israelians i palestins.

Junts també considerava un "error" i una "inexactitud política, històrica i conceptual" definir com a apartheid el règim que Israel aplica a Palestina, després que el 2022 s'aprovés una moció que reforçava aquesta idea amb els vots del PSC, ERC, CUP i els Comuns.

Junts ha indicat que no tornaran a presentar una altra moció per buscar el "màxim consens possible" a través de la declaració institucional que estan negociant els grups parlamentaris. En aquest sentit, subratllen que el moviment "no té res a veure" ni amb l'atac a l'Hospital de Gaza ni amb les pintades que han aparegut a la seva seu nacional.

Pintades a la seu de Junts a favor de Palestina

Aquest dimecres a primera hora del matí els dirigents de Junts han trobat la façana de la seva seu pintada amb una proclama a favor de Palestina. Junts ha denunciat als Mossos les pintades, que acusen la formació de ser "còmplice del genocidi" al poble palestí.

"Condemnem aquesta bretolada a la nostra seu nacional. Així no", ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, a través d'un missatge a la xarxa social X (abans Twitter).