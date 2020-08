Junts x Cat ratifica amb votació telemàtica el lideratge de Puigdemont i Sànchez

El procés de constitució de Junts per Catalunya (JxCat) ha donat aquest diumenge un pas imprescindible amb l'elecció de la seva direcció. El líder de la nova formació, Carles Puigdemont, ha estat escollit president amb el 99,3% dels vots dels afiliats i Jordi Sànchez serà el secretari general de la formació, amb el 94,23% dels sufragis, en una votació telemàtica en la qual han participat 2.130 afiliats, de les gairebé quatre mil persones que podien participar-hi.



El partit compta des d'ara amb quatre vicepresidències, que ocuparan Jordi Turull (93,47% des vots), Elsa Artadi (88,12%), Anna Erra (79,15%) i Josep Rius (73,66%). David Saldoni es fa càrrec de la secretaria d'Organització i Teresa Pallarès de la de finances de Finances.



Els afiliats també han escollit la resta de membres de l'Executiva Nacional -un total de 18 persones-, tots ells amb un suport superior al 59%. La diputada i exconsellera Laura Borràs ha estat qui ha obtingut el més ampli recolzament, amb el 92,82% dels vots. També han estat escollits la diputada al Congrés i fins fa poc vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, amb el 83,43% dels vots; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, tots dos amb el 82,86% de suports.



Completen l'executiva Albert Batet, Gemma Geis, Aurora Madaula, Mònica Sales, Josep Andreu, Maria Àngels Cabasés, Violant Cervera, Francesc Colomé, Jordi Fàbrega, Joaquim Jubert, Toni Morral, Irene Negre, Marcel Padrós i Aleix Sarri.

Ha estat un procés d'elecció sense sorpreses, més enllà dels dubtes que es podien tenir sobre percentatges de suport a cada candidat i de participació. Totes les candidatures han concorregut sense contrincants, ja que l'única llista alternativa presentada, amb opcions a la secretaria general, secretaria d'Organització i secretaria de Finances, es va retirar. Estava liderada per Josep Sort.



Fins aquest diumenge al migdia s'ha pogut participar als comicis, en els que un total de 3.791 afiliats constaven al cens. El president de la mesa del congrés fundacional del partit, Lluís Puig, ha celebrat la participació dels associats al procés i ha assegurat que es va "pel bon camí" perquè ells mateixos van dir que el partit s'havia de construir "sobre la base de la participació i la democràcia interna". A més, ha emplaçat els nous membres dels òrgans de govern "a treballar de valent per construir el partit".

Tots els dirigents elegits del nou partit han celebrat a xarxes socials el nivell de participació. El nou secretari general i la nova vicepresidenta, Jordi Sánchez i Elsa Artadi, han acompanyat les mostres d'agraïment amb missatges polítics sobre els objectius de JxCat, que han qualificat de "motor polític per guanyar la independència i fer de Catalunya un país econòmicament pròsper i socialment just", i sobre el propòsit de "lluitar contra la repressió" i "treballar dia dia a favor de l’#1Oct amb una bona governança a totes les institucions on hi siguem presents, per millorar la vida de la ciutadania".



JxCat ha fet públics d'aquesta manera els resultats de les votacions realitzades des de divendres passat fins aquest diumenge. El seu procés congressual, iniciat el passat 25 de juliol finalitzarà el 3 d'octubre amb el debat i aprovació de ponències organitzatives i estratègiques.

El nou partit ha descartat qualsevol possibilitat de presentar candidatura a les pròximes eleccions amb el que queda de la refundació de CDC, el PDeCAT, d'on procedeix bona part dels afiliats de la formació que lidera Puigdemont. La pròpia Elsa Artadi ha explicat a l'agència EFE aquest diumenge que només contemplarien la possibilitar d'anar en coalició si fos el resultat d'una agrupació de totes les forces independentistes.



En relació als seus socis de Govern, Artadi ha criticat la voluntat d'ERC de "simplificar" el mapa polític quan defineix JxCat com una força independentista "de dretes". "No em sembla que sigui la manera més intel·ligent de fer política", ha assenyalat la nova vicepresidenta, per a qui la seva formació representa un "centre ampli".