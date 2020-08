Puigdemont i Jordi Sànchez lideraran el nou Junts per Catalunya

El nou Junts per Catalunya que impulsa l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, continua endavant amb el seu procés fundacional que es va iniciar fa tot just una setmana i que es preveu que s'allargui fins el 3 d'octubre. Però davant una possible convocatòria electoral per l'inici d'octubre els impulsors de l'organització han avançat l'elecció de la direcció del nou partit que es triarà entre aquest diumenge i el 9 d'agost.

Aquest diumenge es donaran a conèixer les diverses candidatures a la direcció després que aquesta mitjanit finalitzés el termini de presentació de les propostes. Tot i que la que lògicament centra totes les mirades és la que lidera Carles Puigdemont, ja que amb tota certesa serà l'elegida pels militants que participin en la votació de caràcter telemàtic. Diversos mitjans de comunicació com 'Nació Digital' o 'Ara' ja han avançat que l'expresident de l'ANC i actualment pres polític Jordi Sànchez és el candidat que proposarà l'expresident de la Generalitat a l'exili per ocupar el càrrec de secretari general de Junts per Catalunya. Noms que també ha pogut confirmar Públic. Aquesta seria la novetat més important si tenim en compte que ja es donava per fer que Puigdemont serà el candidat a presidir l'organització.

Públic també ha pogut confirmar que la resta de la proposta de direcció del partit que presentarà Puigdemont la conformarien quatre vicepresidencies, amb aquesta proposta de noms, tots ells procedents del PDECat: La llista està encapçalada per un pres polític, l'exconseller Jordi Turull. A les altres tres vicepresidències hi opten Josep Rius, excap de gabinet de Puigdemont quan era president, la diputada i alcaldessa de Vic, Anna Erra, i l'actual regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, que a més serà la portaveu del partit. El secretari d'organització del partit seria David Saldoni, exalcalde de Sallent, expresident de l'Associació Catalana de Municipis i actualment al Departament de Territori com a director general de Transport i Mobilitat. I la secretaria de finances seria Teresa Pallarès, exmembre del PSC i actualment diputada i regidora a l'Ajuntament de Reus per JxCat.

Segons han explicat fonts de JxCat, el principal escull per la conformació de la principal candidatura a la direcció del nou JxCat ha estat la figura del conseller Miquel Buch que aspirava a un càrrec rellevant al partit, però que desperta recels entre alguns dirigents i militants de JxCat per la seva gestió a Interior. Malgrat comptar amb el suport d'un pres polític i pes pesant d'aquest espai com Jordi Turull, finalment queda fora del nucli dirigent. David Saldoni seria la persona de consens ja que es considera una persona pròxima a Buch. Josep Rull, que ha tingut un paper molt actiu en tot el procés, ja havia anunciat que no formarà part del nucli dirigent per poder-se dedicar a la seva vida privada, tot i que assegura que participarà activament del projecte com a militant de base.

L'executiva de JxCat la conformaran 21 persones: tres secretaries -general, organitzativa i de finances- i 18 dirigents més, en una direcció que ha de ser paritària i que s'escollirà amb llistes obertes. La cúpula del partit la completaran la presidència i un màxim de quatre vicepresidències -cinc càrrecs escollits amb llistes tancades. Els militants de la formació també hauran d'escollir l'executiva que té 18 membres i on tindrien presència noms destacats de Junts i del PDeCAT com Laura Borràs, Albert Batet, Gemma Geis, Marta Madrenas, Míriam Nogueras o Pep Andreu.

Aquest dilluns començarà la campanya interna i els militants tindran una setmana per votar la nova direcció. La proclamació definitiva està prevista pel 9 d'agost.