Puigdemont tira pel dret i anuncia el nou partit que vol aglutinar l'espai de JxCat

Sense esperar a veure com acaben les negociacions -de moment, encallades- entre la Crida i el PDeCAT, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidit tirar pel dret i anunciar la creació d'un nou partit polític per aglutinar tot l'espai representat a través de Junts per Catalunya. Ho ha fet aquesta tarda, a través d'un missatge a Twitter amb una crida a participar a l'assemblea constituent que la nova formació celebrarà el proper dia 25. A més a més, ha difós un manifest signat per una cinquantena de dirigents, entre els que destaquen els presos polítics Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, els exiliats Lluís Puig i Toni Comín, els consellers Damià Calvet i Meritxell Budó, l'alcaldessa de Girona -i diputada-, Marta Madrena, els diputats Elsa Artadi, Gemma Geis, Anna Geli, Aurora Madaula o Josep Costa -també vicepresident al Parlament; la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés Miriam Nogueras o el portaveu de la Crida, Antoni Morral, entre d'altres.

També hi ha absències importants, com ara les del president del Govern, Quim Torra; la cúpula del grup de JxCat al Parlament que formen Albert Batet i Eduard Pujol; els consellers Jordi Puigneró -que sona com a favorit de Puigdemont per ser el candidat efectiu- o Miquel Buch -que aspira a liderar el nou partit-; o l'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí, o la també exconsellera i líder de JxCat a Madrid, Laura Borràs.

En el missatge, Puigdemont afirma que "ens comprometem a fer de Junts per Catalunya una eina transversal, plural i eficaç al servei de la república catalana i de les persones". El manifest, al seu torn, exposa que "les persones sotasignades assumim la responsabilitat d'impulsar la constitució en forma de partit l'espai polític que des del desembre del 2017 s'ha articulat al voltant de Junts per Catalunya". "És l'hora de la generositat i la responsabilitat, el moment d'abandonar tensions estèrils i mirades massa sovint egocèntriques i enfocades al petit espai de cadascú. Cal sortit novament de la zona de confort si el que volem és no perdre tot el que aquests últims 10 anys hem estat capaços de guanyar", afegeix el text.

"És el moment d'abandonar tensions estèrils i mirades massa sovint egocèntriques i enfocades al petit espai de cadascú", afirma el manifest

L'objectiu polític de la nova formació serà assolir la independència –"el procés no té marxa enrere, del que es tracta és de seguir accelerant el procés"-. El partit vol interpel·lar "les persones que creuen que l'Estat espanyol no té cap voluntat de reformar-se ni tan sols de transformar-se en una democràcia i una economia socialment responsable i de prestigi al món, a sumar-se a aquest projecte". També s'adreça tant als votants de l'1-O com a les persones que a les diverses eleccions dels darrers anys han votat JxCat i fa una crida específica a tots els càrrecs electes de l'espai a implicar-se en el naixement de l'organització. Finalment, presenta l'espai com un partit de "construcció", però també de "confrontació i lluita".