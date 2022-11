La justícia britànica sentencia que Escòcia no pot convocar un referèndum d'independència sense acord amb Londres

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha sentenciat aquest dimecres que les institucions escoceses no poden convocar un referèndum d'independència sense acord amb el govern britànic. El tribunal ha argumentat, en una decisió que s'ha pres per unanimitat, que la convocatòria d'un referèndum forma part dels "afers reservats" i que Escòcia "no té el poder de legislar" sobre aquestes qüestions, reservades al parlament britànic.

La decisió del tribunal arriba poc més d'un mes després que se celebressin les dues vistes en què les parts van explicar el seu posicionament. El Govern escocès va defensar que era "d'interès públic" aclarir la qüestió. Al juny, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, va anunciar la intenció de convocar un referèndum d'independència "consultiu" el 19 d'octubre de l'any vinent.

En la seva exposició, el magistrat Robert Reed ha considerat que l'efecte d'un referèndum, encara que no tingués com a repercussió directa la independència, "no està restringit a les conseqüències legals, sinó que pot incloure'n les conseqüències pràctiques". El Suprem entén que la consulta que el Govern d'Sturgeon vol celebrar l'any vinent "tindria conseqüències polítiques importants", i, per tant, "reforçaria o debilitaria la fortalesa democràtica de la Unió i recolzaria o soscavaria les credencials democràtiques" de la causa independentista.

Rebutja l'apel·lació al dret d'autodeterminació

El jutge ha recordat que el governant Partit Nacional Escocès (SNP) havia al·ludit al dret d'autodeterminació i a la legislació internacional per defensar el seu cas. Però el tribunal ha refusat els arguments en entendre que aquest dret només pot ser invocat a excolònies o per pobles que són oprimits per l'ocupació d'una força estrangera.

Per defensar un nou referèndum, encara que sigui consultiu, Sturgeon sosté que el Brexit ha canviat les condicions en què els escocesos van decidir seguir formant part del Regne Unit, i per això defensa una nova consulta, mentre que el Govern de Londres creu que la qüestió va quedar tancada almenys durant " una generació". Escòcia va celebrar un referèndum acordat d'independència el 18 de setembre del 2014 i aleshores el "no" a l'Estat propi es va imposar amb el 55,3% dels vots, mentre que el "sí" va quedar-se en el 44,7%.