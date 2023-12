La justícia europea avala la Superlliga i veu il·legal el veto de la FIFA i la UEFA 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat Superlliga, una competició privada impulsada per diversos clubs, entre els quals el Reial Madrid i el FC Barcelona. En una sentència publicada aquest dijous, el tribunal amb seu a Luxemburg veu il·legal el veto de la FIFA i la UEFA a aquesta nova competició de futbol i diu que és contrari a la legislació europea en matèria de competència i lliure mercat.

El tribunal argumenta que la FIFA i la UEFA estan "abusant de la seva posició dominant" perquè s'han atorgat la facultat de decidir "en quines condicions poden entrar en el mercat empreses potencialment competidores" sense que els criteris siguin "transparents, objectius, no discriminatoris i proporcionats".

El pronunciament del tribunal respon a una demanda presentada en un jutjat de Madrid per part de la companyia impulsora de la Superlliga -European Super League Company- després que la FIFA i la UEFA amenacessin amb sancions als clubs i jugadors que hi participessin. Al·legaven que les normes d'autorització de les competicions i explotació dels drets de difusió són contràries al dret europeu.

A més, durant el procés judicial a Luxemburg, la immensa majoria de països europeus es van posicionar en contra de la Superlliga, que també va ser rebutjada per institucions com la Comissió Europea, l'Eurocambra o el Consell d'Europa.

Els drets de difusió

La sentència també qüestiona la manera com s'exploten elsdrets de difusió. En aquest sentit, el TJUE considera que hi ha "restricció de la competència" en el fet que aquests dos organismes tinguin el "control exclusiu" dels drets d'explotació de les competicions.

La sentència del TJUE és contrària a l'opinió emesa per l'advocat general al desembre del 2022, en la qual el magistrat apuntava que les normes de la FIFA i la UEFA eren compatibles amb el dret comunitari sobre la competència. En la sentència, el tribunal apunta justament el contrari. No obstant, el tribunal remarca que en la seva sentència no es pronuncia sobre si s'ha d'autoritzar o no la Superlliga.