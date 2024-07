El jutge cita a declarar Pedro Sánchez com a testimoni pel cas de Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat citat a declarar en qualitat de testimoni al procediment que investiga un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències amb participació de la seva dona, Begoña Gómez. Segons ha informat aquest dilluns el jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, encarregat de la instrucció, s'ha citat al líder del PSOE pel dimarts vinent, 30 de juliol, a les onze del matí.

La declaració serà a les dependències on es troba el despatx i el domicili del testimoni, és a dir, al Complex Presidencial de la Moncloa, conforme a l'article 413, paràgraf 12, de la Lecrim. Divendres passat va ser convocada la dona de Sánchez, que es va desplaçar fins als jutjats de la plaça Castella de Madrid, tot i que finalment es va acollir al seu dret a no declarar davant el jutge Juan Carlos Peinado, que manté la investigació oberta.



El cas Begoña Gómez

La citació de Sánchez arriba després que la setmana passada l'advocat i dirigent de Vox Jorge Buxadé demanés davant la premsa la seva compareixença en qualitat de testimoni, poc després que ho fes Gómez. Segons la formació de Santiago Abascal, cal que Sánchez digui amb quantes empreses s'ha reunit per "facilitar la feina de la seva dona".

La citació a Sánchez s'ha convocat després que la seva dona s'hagi negat a declarar davant del jutge en dues ocasions. La primera, al·legant el desconeixement de la totalitat de la causa contra ella. La segona, divendres passat, per recomanació de la seva defensa. Les acusacions han criticat aquestes decisions i l'han acusat de no voler "col·laborar amb la justícia".

El procediment contra Gómez es va obrir al mes d'abril quan el jutjat 41 li va obrir diligències per les seves suposades relacions amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van rebre fons i contractes públics del govern espanyol durant la pandèmia. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, al que s'hi va unir posteriorment l'entitat ultra Hazte Oír i Vox.



Rajoy també va ser citat quan era president

Sánchez no serà el primer president que declararà com a testimoni en un procediment judicial. El seu predecessor, Mariano Rajoy, va ser citat també com a testimoni el 2017, convertint-se el primer a fer-ho en exercici del càrrec. En aquella ocasió la declaració es va produir a l'Audiència Nacional, on va ser citat per parlar sobre la trama Gürtel de corrupció a les files del PP.