Un jutge constata que l'actuació policial de l'1-O no es va ajustar a la llei

El magistrat Francisco Miralles, del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, ha rebutjar arxivar la causa de l'actuació policial l'1-O, com havia demanat la Fiscalia, i constata que no es va ajustar a la llei ni als protocols policials, segons una interlocutòria que ha avançat eldiario.es i a la qual ha tingut accés l'ACN . "La manera com es va realitzar l'actuació no es va ajustar de cap manera al previst en la legislació vigent ni en els protocols existents al Cos Nacional de Policia ni als estàndards internacionals en la matèria", apunta Miralles, que subratlla que els ciutadans van ser tractats amb "absoluta falta de consideració" per la seva "integritat física i dignitat".



La Fiscalia havia sol·licitat el sobreseïment provisional de les actuacions i la incoació només de cinc procediments independents per delicte lleu, a més d'un procediment abreujat per lesions. També apuntava que calia continuar amb les diligències prèvies per esclarir què va passar amb Roger Español, a qui se li imputa un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Español va perdre un ull com a conseqüència d'una bala de goma disparada per un agent de la Policia Nacional.

En la interlocutòria, el magistrat remarca que existeixen diligències acordades pendents de practicar i diversos escrits de les parts personades sol·licitant noves diligències de prova encara per acordar. "La decisió de sobreseïment no deixa de ser prematura", afegeix. A més, afegeix que el procediment no versa sobre la "legitimitat" de l'actuació policial, que havia estat ordenada per l'autoritat judicial, "i per tant devia iniciar-se", sinó que va sobre "la manera en què es va produir en relació amb els ciutadans que es trobaven concentrats al lloc".



El magistrat justifica la seva decisió i recorda que "són múltiples les imatges de persones arrossegades pel terra de qualsevol manera, pel cabell o des de la mandíbula, o tirats escales avall, trepitjats per agents, ignorats un cop presentaven ferides de consideració, sense entrar en els insults que alguns ciutadans denuncien haver rebut".



Després d'apuntar que hi ha 300 parts de lesions a la causa, també aprofita per indicar que les resolucions que vinculen el jutjat són les dictades per l'Audiència de Barcelona, "que ja se ha pronunciat en repetides interlocutòries respecte a la necessitat de continuar la investigació iniciada".