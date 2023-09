El jutge imputa el Barça, Bartomeu i Rosell per suborn en el 'cas Negreira'

Mentre que agents del Grup de Delictes Econòmics i Tecnològics de la Unitat de Policia Judicial de Barcelona registren les oficines del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), situades a la seu de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a Las Rozas (Madrid), a la recerca de documentació relacionada amb el cas Negreira, el jutge instructor, Joaquín Aguirre, ha dictat una interlocutòria en què atribueix al Futbol Club Barcelona el delicte de suborn.

A més del Barça, com a persona jurídica, entre els imputats figuren els expresidents Sandro Rosell i Josep María Bartomeu, així com José María Enríquez Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.



La Justícia continua investigant el destí donat per José María Enríquez Negreira i el seu fill als prop de set milions d'euros que suposadament els va pagar el FC Barcelona entre els anys 2001 i 2018.

Delicte de suborn

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona entén que "el delicte de suborn s'ha consumat en haver-se realitzat el pagament, es demostri o no la corrupció sistèmica de l'arbitratge espanyol a causa d'aquests pagaments".



Joaquín Aguirre també subratlla a la interlocutòria que "el FC Barcelona va pagar a través de societats interposades a un dels tres vicepresidents del Comitè Tècnic d'Àrbitres integrat a la Reial Federació Espanyola de Futbol", un fet "acreditat documentalment".

Presumpte delicte de corrupció esportiva

A més de Negreira i el seu fill Javier, el Barça com a persona jurídica i els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, també estan investigats els exdirectius blaugranes Óscar Grau i Albert Soler, així com l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El jutge atribueix a Negreira un presumpte delicte continuat de suborn passiu com a autor, mentre que considera el seu fill com a cooperador necessari. Mentrestant, al FC Barcelona i als exdirectius investigats els atribueix un presumpte delicte de suborn actiu.



I manté, com a qualificació alternativa al delicte de suborn, que els fets van suposar un presumpte delicte de corrupció esportiva.