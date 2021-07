El jutge processa Jorge Fernández Díaz per l'espionatge il·legal de Bárcenas però manté al marge a Rajoy i Cospedal

El jutge processa a l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i a la cúpula política i policial del ministeri durant el període 2011-2015 per una operació il·legal per robar documentació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. No obstant això, el magistrat manté al marge de la investigació a Mariano Rajoy i a María Dolores de Cospedal.



El jutge García Castelló, titular del jutjat número 6 de l'Audiència Nacional, ha emès aquest dijous un acte en el qual comunica la seva decisió de portar a judici a Jorge Fernández Díaz i al seu número dos, Francisco Martínez, el qual fou secretari d'Estat de Seguretat. A més, es processa a la cúpula policial completa, inclosos Eugenio Pino, director adjunt de la Policia, i al comissari José Manuel Villarejo, imputat en desenes d'investigacions i acusat de dirigir una màfia policial que va delinquir per afavorir empresaris i el Partit Popular.



El magistrat assenyala també com a possible culpable de l'Operació Kitchen a Andrés Gómez Gordo, un alt càrrec i exassessor de María Dolores de Cospedal al Govern de Castella-la Manxa. No obstant això, l'exsecretària general del PP no haurà d'asseure's a la banqueta, ja que el jutge arxiva la causa oberta contra ella i el seu marit, Ignacio López del Ferro, els qui van mantenir una relació directa amb Villarejo per estar al corrent de les investigacions que hi havia obertes en secret.

La decisió de no citar a Mariano Rajoy contrasta amb les declaracions del comissari Villarejo, que va assegurar haver intercanviat missatges amb l'expresident del Govern per tractar avanços sobre l'operació Kitchen.



D'aquesta manera, amb la interlocutòria es descarta l'existència d'una trama política més enllà del Ministeri d'Interior. Així mateix, els fets documentats per García Castelló podrien ser constitutius de delictes de descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir delictes, suborn, tràfic d'influència i malversació.



Tal com va avançar Público, la interlocutòria recolza l'escrit dels fiscals que investigaven la trama Kitchen, el qual apuntava al fet que Fernández Díaz i la cúpula policial van muntar un entramat que va propiciar el saqueig de fons reservats per al lucre personal.

El jutge desimputa a Repsol i a CaixaBank en el cas Villarejo

El mateix dia, l'Audiència Nacional ha anunciat que el magistrat García Castelló ha desimputat a Repsol i CaixaBank pel cas Villarejo. A més, desimputa al president de la companyia petroliera, Antonio Brufau, i a l'expresident de l'energètica, Isidre Fainé.



Segons informa El País, el jutge ha pres la decisió després d'interrogar aquesta setmana als representants jurídics de les dues companyies, que van negar haver contractat els serveis del comissari Villarejo a través del seu grup empresarial Cenyt.