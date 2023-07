Un jutjat d'Esplugues obre una segona causa a Shakira per frau fiscal el 2018

El jutjat d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat ha admès a tràmit una querella de la Fiscalia contra la cantant colombiana Shakira. En concret se li atribueixen dos presumptes delictes de frau fiscal contra la Hisenda Pública pels impostos de l'IRPF i de Patrimoni de l'exercici de l'any 2018.

Cal recordar que Shakira ja té pendent un judici, que previsiblement serà el proper 20 de novembre a l'Audiència de Barcelona. En aquest cas, la cantant està a punt de ser jutjada per suposadament defraudar a la Hisenda Pública 14 milions entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni.

En aquest cas, la Fiscalia demana fins a vuit anys i dos mesos de presó, una multa de 23,7 milions i i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals.

Frau contra la Hisenda pública

El ministeri públic acusa Shakira de simular que vivia fora d'Espanya quan ja s'hauria instal·lat a Barcelona amb l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué.

La seva defensa al·lega, per contra, que la cantant no residia aleshores a Espanya, on no fixaria la seva residència fins al 2014. A més, declaren que des del 2011, la cantant ha pagat més de 104 milions en impostos a països de tot el món.