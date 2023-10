El jutjat no admet a tràmit la querella per tortures a Via Laietana interposada per Carles Vallejo

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 18 de Barcelona ha decidit no admetre a tràmit la querella per tortures a Via Laietana 43 interposada pel sindicalista i militant del PSUC Carles Vallejo. Aquesta notificació arriba després que la Fiscalia de l'Estat es posicionés per primera vegada a favor d'investigar els crims del franquisme justament en aquest cas, ara fa un mes. La justícia, però, ha tornat a parar el procés malgrat la llei de Memòria Democràtica.

La magistrada considera que els fets ja han prescrit i que, a més, Vallejo va ser amnistiat per la llei del 77

La magistrada Carmen García considera que els fets ja han prescrit i que a més van ser amnistiats per la llei del 1977. Segons han avançat diversos mitjans, la jutgessa conclou que el principi constitucional de legalitat, la prescripció dels delictes i l'amnistia del 1977 continuen sent "obstacles insalvables" per obrir una causa sobre les tortures de policies franquistes denunciades per Vallejo.



Segons la nota de premsa que va enviar al setembre la Fiscalia, la nova llei de Memòria Democràtica "imposa" a l'Estat el "deure" d'investigar les possibles violacions del dret internacional en matèria de drets humans i dret humanitari que s'haguessin produït durant la Guerra Civil i el franquisme. "Amb aquest nou marc normatiu i convenis internacionals, la Fiscalia conclou que és necessari dur a terme una investigació dels fets". La jutgessa, però, ho ha rebutjat.

Recorrerem la decisió. Entenem q el dret internacional de drets humans estableix el marc x obrir processos judicials. I amb la nova llei de memòria es consolida l’escenari de possibilitat.

Hi ha camí x fixar la veritat jurídica sobre crims del franquisme.

Querella del cas Vallejo

El novembre de 2022, una desena d'entitats van presentar una querella criminal en el cas Vallejo, així com la petició de reconversió de la comissaria. Tot plegat sota el lema Via Laietana 43. Fem Justícia, Fem Memòria, amb organitzacions com Irídia i Òmnium, i poques setmanes després de l'aprovació de la Llei de Memòria. En el procediment està personada com a acusació popular la Generalitat. De fet, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ja ha anunciat que recorreran la decisió.

Carles Vallejo va ser detingut el desembre del 1970 i va ser torturat per sis policies nacionals durant un mes. Exobrer de la Seat, Vallejo va formar part de l'organització clandestina del sindicat Comissions Obreres (CCOO) i des de fa molts anys lluita a través de l'Associació Catalana d'Expresos.