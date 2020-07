Un jutjat rebutja l'enduriment del confinament de Lleida i atribueix la competència per fer-ho a l'Estat

Un jutjat de Lleida ha decidit no ratificar l'ordre del Govern d'endurir el confinament a Lleida i set municipis més del Segrià en considerar que aquestes mesures són competència de l'Estat. El jutjat d'instrucció número 1 de la ciutat afirma que la resolució del Govern "sembla una còpia" del decret de l'estat d'alarma del passat 14 de març del Govern espanyol i afegeix que el que es pretén és "eludir" l'estat d'alarma parcial previst a la legislació. Afegeix que la presa de mesures "de tanta gravetat" és una competència estatal i que el president del Govern pot sol·licitar al Govern espanyol la declaració de l'estat d'alarma. Tot i això, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) d'aquest dilluns publica la resolució del Govern. El president Quim Torra ja ha reunit els serveis jurídics de la Generalitat per estudiar una resposta i durant aquest matí es reunirà l'Executiu.

La jutgessa repassa la situació epidemiològica del Segrià per avaluar la proporcionalitat de l'enduriment establert per l'executiu català. En aquest sentit, assegura que es presenten com a "brots controlats", onze d'ells a empreses i dos d'aquests "de municipis diferents dels que es pretenen confinar". Afegeix que no es concreta on estan la resta de brots i assegura que només apareix en l'informe epidemiològic "de passada" la referència a la transmissió comunitària i no es concreta si aquesta és "extrema i greu" com per determinar aquest enduriment.

Per tot això, assegura que les mesures preteses "no només no són proporcionals sinó que es basen en dades i expressions genèriques que fan que una mesura tan greu i restrictiva resulti indiscriminada al mateix temps que desproporcionada". A més, argumenta que la llei de salut pública és "molt ambigua" a l'hora de dotar de permisos per adoptar aquestes mesures, "especialment perquè precisament l'Estat té a les seves mans mecanismes legals oportuns per pal·liar els seus efectes en cas d'adoptar-se aquestes mesures".

Per contra, la jutgessa creu que si es tractés únicament d'un cordó sanitari, sí que "seria assumible la ratificació de la mesura", com ja va passar amb el confinament del Segrià fa deu dies. Considera que fer un cordó sanitari com el que es va fer a la Conca d'Òdena afectava només a la "restricció de moviments, mai confinaments domiciliaris" i la seva afectació als drets fonamentals era "de molta menor intensitat que el que ara pretén el govern de la Generalitat". La Generalitat disposa ara de 15 dies per presentar un recurs d'apel·lació.



La decisió judicial arriba després que davant la preceptiva petició de ratificació judicial per part de la Generalitat per aplicar les mesures, la fiscalia havia dirigit un escrit al jutjat d'instrucció número 1 de Lleida oposant-se a la ratificació de l'enduriment. En el document, el fiscal argumentava que per prendre mesures "de tanta gravetat" cal demanar al Govern la declaració de l'estat d'alarma. La jutgessa ha acabat donant la raó a aquest posicionament.



Perplexitat al Govern i a la Paeria

Després de l'anunci judicial, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el Govern buscarà "el camí jurídic" per aplicar l'enduriment del confinament perquè creu que són mesures necessàries: "No entenem que es pugui aturar una cosa tan seriosa com aquesta", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Vergés ha defensat que la llei de Salut Pública sí que dona "potestat" a la Generalitat per prendre mesures per aturar la propagació del virus.



També s'ha pronunciat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, qui s'ha mostrat "perplex" per la decisió judicial. Ha demanat al Govern, al Govern espanyol ,"i a qui sigui més que s'hagi d'implicar", que arribin a una "conclusió clara" i ha mostrat la seva preocupació per la "inseguretat jurídica". "Difícilment podem transmetre als ciutadans indicacions precises i objectives", ha lamentat. L'alcalde ha reivindicat que "amb la salut no s'hi hauria de jugar" i ha dit que "no és moment de fer política de partit sinó de prendre decisions d'alçada". "Oscil·lo entre la perplexitat i la indignació, perquè estem afegint incertesa als ciutadans", ha manifestat.