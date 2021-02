JxCat accepta tímidament la pèrdua de lideratge davant d'ERC i l'emplaça a fer les "propostes necessàries" per formar govern

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha fet un reconeixement tímid de la pèrdua de lideratge del partit en el bloc independentista després dels resultats de les eleccions al Parlament. Tot i que Sànchez ha insistit en la idea que s'ha produït un "empat tècnic" amb els republicans, ha acceptat que els resultats lleugerament superiors d'ERC -un escó per sobre de Junts i 35.000 vots més- els situen com a guanyadors: "A qui pertoca prendre la iniciativa és a ERC". Així doncs, ha emplaçat el partit a fer "les propostes necessàries" per formar govern. Sànchez ha recordat que, igual que durant tota la campanya, JxCat està compromès amb formar un "govern independentista", amb un "acord prioritari i únic" amb ERC i la CUP. Ha deixat fora de l'equació, doncs, els Comuns.

Sànchez ha dit que JxCat està compromès a formar govern amb un "acord prioritari i únic" amb ERC i la CUP

En una compareixença aquest dilluns a la seu del partit, Sànchez ha celebrat que el partit hagi obtingut una "victòria còmoda", proclamant-se guanyador en més de 560 municipis i 22 comarques, tot i ser "una formació nova" que ha tingut menys projecció mediàtica que els partits amb representació. Sànchez ha remarcat que el 51% de vots per a partits independentistes és una victòria i ha assenyalat que també és un missatge dels electors perquè les diferents formacions es posin d'acord. "Hem de treballar perquè aquest mandat es materialitzi amb una majoria al Parlament i amb un govern fort i sòlid", ha afirmat.



Sànchez ha fet certa autocrítica, reconeguent "voluntat de millora" i que algunes coses s'haurien pogut fer diferent, però ha tancat el tema afirmant que "ara no és el moment" de fer aquesta reflexió. Sobre els vots al PDeCAT, que ha quedat fora del Parlament però s'ha endut més de 75.000 vots, ha lamentat que, com havien dit en campanya, "no tots els vots han acabat sent útils". Tot i això, ha remarcat que en cap cas veuen com un error haver impulsat un nou partit que es desmarqués de la formació hereva de CDC. I ha afegit que de cara al futur confia en la capacitat d'arribar a acords.

Pel que fa a la formació de govern, Sànchez ha dit que JxCat "no té línies vermelles" més enllà d'aplicar "el mandat de les urnes". No ha volgut entrar en detalls sobre els termes de la negociació, dient que si hi ha voluntat de formar govern, qui es posi al capdavant de les conselleries no serà un obstacle.



Allunyant-se de proclames fetes en campanya, com quan la candidata a la presidència, Laura Borràs, va dir que si l'independentisme superava el 50% de vots reactivarien la declaració d'independència suspesa pel Parlament, Sànchez ha dit que està oberta "qualsevol via de diàleg" però que cal que, a l'altra banda, l'Estat també s'hi comprometi. "Nosaltres mai fallarem si hi ha demostració real que a l’altra banda hi ha voluntat de negociació". Tot i això, ha lamentat que ja un dia després dels comicis, la Fiscalia hagi presentat recurs contra el tercer grau dels presos, incloent ell mateix: "Hi ha un interès polític. Això ens posa a prova perquè tinguem clar quina és l'actitud de diàleg dels poders i el Govern espanyol", ha lamentat. "La nostra proposta és molt clara i té una paraula: aministia", ha conclòs.