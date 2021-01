JxCat fa una crida a la participació i dispara contra Illa: "És un 155 sanitari"

Junts per Catalunya ha donat el tret d'inici de la campanya fent una crida a la participació i amb la crítica cap al candidat del PSC i ja exministre de Sanitat, Salvador Illa. La candidata a la presidència, Laura Borràs, ha afirmat que Illa "no és un canvi" sinó "un 155 sanitari" i ha advertit dels perills d'una Generalitat governada pel PSOE: "Amb una autonomia vigilada no sortirem de la crisi. Només en sortirem amb la independència". Tant Borràs com l'expresident Carles Puigdemont, en connexió des de Waterloo, l'han titllat de "ministre de Sanitat més incompetent d'Europa" i Borràs l'ha qualificat de "candidat d'urgència" dels socialistes. "No podem tenir un govern sucursalista a Catalunya", ha reblat.

Borràs: "Amb una autonomia vigilada no sortirem de la crisi"

JxCat ha començat la campanya amb un míting totalment adaptat a la pandèmia en un plató televisiu de Sant Just Desvern. Amb tan sols la presència física de Borràs i els dinamitzadors de l'acte, el diputat Francesc Ten i la restauradora Ada Parellada, han connectat amb els principals dirigents del partit en una trentena de punts d'arreu del país, incloent els caps de llista, consellers i alcaldes, per demostrar la "transversalitat" i l'"arrelament" de la candidatura al territori. L'acte s'ha pogut seguir a través de Youtube, on ha comptat amb més de 2.800 persones connectades.



En connexió des de Waterloo, Puigdemont ha fet èmfasi en què l'Estat intenta "fer por" de cara a aquestes eleccions, igual que va intentar després de no poder impedir el referèndum de l'1-O, ha dit. "L'independentisme no ha afluixat. Els votants no ho heu fet, però ells tampoc", ha dit. Puigdemont ha criticat que s'arriba a aquestes eleccions després que s'hagi inhabilitat un altre president, Quim Torra: "Tots els presidents que ha conegut Felip VI han estat destituïts, inhabilitats o condemnats", ha afirmat.



Puigdemont ha subratllat la importància d'anar a votar per tal de guanyar a la candidatura del "pitjor ministre de sanitat de tota la Unió Europea". "Volen tenir l'oportunitat d'adotzenar Catalunya", ha afegit. Puigdemont ha criticat la manca de propostes per Catalunya dels partits unionistes, de qui ha dit que volen que el país perdi competitivitat per no ser punter. "Se'ls en fumen els autònoms, els joves, les pimes", ha reblat.

Connexions arreu del país

L'acte ha comptat amb connexions arreu del país, com els consellers Jordi Puigneró i Damià Calvet, a Sant Cugat del Vallès; la portaveu Elsa Artadi, a Barcelona; el número tres per Barcelona, Joan Canadell, a Bigues i Riells; el cap de llista per Tarragona, Albert Batet; el de Lleida, Ramon Tremosa; i la cap de llista de Girona, Gemma Geis, acompanyada de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas. També amb l'alcaldessa de Vic, Anna Erra; la portaveu del Govern, Meritxell Budó, a la Garriga; el diputat Josep Costa, a Santa Coloma de Gramenet; i Joan Bonanit, des de Lledoners. Una diversitat que, segons Borràs, mostra la "transversalitat" de la candidatura.



Borràs ha fet èmfasi en què unes eleccions que s'han convocat "enmig d'una pandèmia, una crisi, un caos jurídic i un desori polític" no poden ser "unes eleccions normals". Tot i que ha assenyalat que no es tracta d'un moment oportú per celebrar-les, ha afirmat que "no es poden ajornar les solucions" que Catalunya necessita. "Hem de votar per tenir un govern fort, que millori la gestió de la pandèmia", ha dit, tot i que Junts formi part del Govern actual. "Calen eleccions per resoldre l'aberració política que va deixar Catalunya sense president", ha afegit, en relació a la inhabilitació de Torra.



"L'Estat creu que pot posar i treure presidents de la Generalitat. La data ens l'han imposat, però el resultat l'imposarem nosaltres", ha conclòs.