JxCat tanca la campanya reivindicant-se com el "vot útil" per evitar la victòria del PSC

Junts per Catalunya ha tancat la campanya a Barcelona reinvindicant-se com el "vot útil" per evitar una victòria del PSC i els pactes a què podria conduir. "No pot tornar a passar que guanyi un partit del 155. L'únic partit que pot guanyar bé és Junts, farem l'efecte Junts", ha afirmat la candidata a la presidència, Laura Borràs. Els candidats s'han centrat en la crítica al PSC, com han fet durant tota la campanya, però també han dirigit atacs subtils a ERC, amb qui també es disputen la victòria electoral, tot i que sense mencionar-la directament.



L'acte, celebrat a Barcelona, ha comptat amb la presència de tots els presos polítics de Junts -Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull-, així com Meritxell Borràs, i també els exconsellers que estan a l’exili, Toni Comín i Lluís Puig, a més de l’expresident Carles Puigdemont, per videotrucada. L'expresident Quim Torra també hi ha participat a través d'un vídeo.

L'acte ha comptat amb la presència de tots els presos i exiliats de Junts

Borràs s'ha felicitat per una campanya "positiva i propositiva", que ha comptat amb "propostes concretes per combatre la crisi sanitària, social i econòmica", així com "propostes per avançar cap a la independència, les úniques que hi ha sobre la taula". La candidata ha remarcat que són un "partit jove", sense drets electorals -tot i que han pogut participar a la majoria de debats- i que van haver de recollir avals. Borràs ha afirmat que la victòria del partit enviaria un "missatge clar" tant a Madrid com al món, i que permetrà començar "una nova etapa per culminar el projecte de país".



Durant tot l'acte, en què han participat els caps de llista de totes les circumscripcions, la idea més repetida ha estat que Junts és el "vot útil" per garantir la majoria independentista i evitar altres sumes. "Si Illa guanya formaran govern i ens menjarem un tripartit com a Madrid, Barcelona i el Montilla", ha dit la cap de campanya, Elsa Artadi. El cap de llista de Lleida, Ramon Tremosa, hi ha coincidit: "Només una victòria clara de Junts evitarà aritmètiques estranyes".



Les crítiques cap al PSC han estat repetides en gairebé cada intervenció, en una mostra del que ha estat durant tota la campanya. Torra ha explicat com va viure els primers dies de la pandèmia, fa quasi un any, i ha criticat la gestió de l’Estat. "Té un nom, i és Salvador Illa", ha dit, afirmant que va liderar "un 155 sanitari", una de les idees més repetides durant les últimes dues setmanes.

Crida als indecisos: "El vostre vot pot ser decisiu perquè el 155 no enterri l’1-O"

Un altre dels missatges ha estat la crida a anar a les urnes aquest diumenge. "No es pot perdre cap vot", ha afirmat Artadi. En un moment en què encara hi ha gran part dels electors indecisos entre diferents opcions, el secretari general de la formació, Jordi Sànchez, els ha demanat "votar amb memòria" i fer-ho també per tots els represaliats. I Borràs se’ls hi ha adreçat directament: "El vostre vot pot ser decisiu perquè el 155 no enterri l’1-O".



Durant la seva intervenció per videotrucada, l'expresident Carles Puigdemont s'ha unit a la crida a la participació, advertint dels pactes que es podrien produir si Junts no guanya: "Si ens quedem a casa, s’obre la porta a un tripartit o a un govern del PSC amb el suport de Vox". Puigdemont ha retret als socialistes haver recolzat el 155: "La repressió porta el seu segell, perquè sense ells no hi hagués hagut 155, ni presos, ni exiliats, ni represaliats".

Crítica també cap a ERC

Les crítiques, però, no han estat només reservades al PSC. Tot i a molta distància de la crítica oberta i constant als socialistes, Junts també ha atacat subtilment ERC durant tota la campanya, amb qui es disputa l’hegemonia independentista. Jordi Turull ha rebutjat els moviments que actuen com a "fre de mà" de l’independentisme, i ha reivindicat que Junts és un partit netament independentista, "que no vol donar voltes" i que "no hi posa excuses".



Sànchez ha celebrat el canvi en les enquestes que ha protagonitzat el partit. Si a l'inici de la campanya disputaven la victòria entre PSC i ERC, finalment han acabat plantejant un empat a tres bandes amb un resultat molt igualat. "Des de fa sis mesos hem pogut capgirar una realitat que molta gent donava per descomptada, deien que desapareixeríem", ha dit.



Els candidats han reiterat que la victòria de Junts servirà per "guanyar bé" i liderar el Govern des d'una posició forta. Sànchez ha lamentat que la unitat independentista "no ha estat possible", però ha defensat fer un govern plenament independentista, i no "amb independentistes". Una altra crítica a ERC, que ha obert la porta a sumar amb els Comuns.



Recurrent ha estat també el missatge que "les coses han canviat", en paraules d'Artadi, perquè Borràs aspira a ser la primera presidenta de la Generalitat: "És la millor política d'igualtat", ha reblat la pròpia candidata. I Puigdemont ha conclòs: "O ella o Illa".