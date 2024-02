L'ACA assenyala el Besòs com a alternativa de futur per a l'autosuficiència de l'àrea metropolitana

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) veu el riu Besòs com a "l'alternativa de futur per a l'autosuficiència" de l'àrea metropolitana de Barcelona. El director seu, Samuel Reyes, podria portar "fins i tot més aigua" que el transvasament de l'Ebre, segons indiquen les anàlisis fetes a l'estiu i els sondejos entre setembre i octubre. "Han canviat molt les condicions de contorn del Besòs", ha defensat en referència a les dues noves potabilitzadores que ha impulsat el Govern a Bon Pastor i Montcada.

"Ara estem focalitzats completament amb el riu Besòs", ha insistit aquest dilluns en una entrevista a Els Matins de TV3. El responsable ha estat preguntat per la possible connexió de la xarxa d'aigua de Barcelona amb la de l'Ebre, i després d'insistir-li per si en aquests moments des de l'ACA descarten un transvasament, com ja ha rebutjat la Generalitat. Ha assegurat que ells mateixos ja plantegen altres opcions davant la situació de sequera.

🔴 "El riu Besòs és l'alternativa a futur per l'autosuficiència de l'àrea metropolitana, fins i tot millor que la connexió amb l'Ebre"



Samuel Reyes (@SamReyesCAT), director de l'Agència Catalana de l'Aigua (@aigua_cat)#ElsMatins3Cat



▶ https://t.co/UKUn28MNDX pic.twitter.com/PoIMGeh2a6 — Els matins TV3 (@elsmatins) February 12, 2024

L'Agència ha assegurat darrerament que ha avaluat totes les possibilitats tècniques per garantir disponibilitat d'aigua, incloent-hi la connexió entre la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i la xarxa de l'ATLL. Les paraules arriben també després que el govern català i espanyol presentessin un eventual pla per portar aigua de la dessaladora de Sagunt (País Valencià) a l'estiu, enmig de la situació d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha insistit darrerament que el transvasament d'aigua de l'Ebre "no s'ha de fer". En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, va recordar que el Parlament i el país s'han manifestat reiteradament en contra dels transvasaments. A més, ha confiat que això tampoc serà necessari gràcies a les mesures que s'estan posant en marxa.