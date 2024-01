Ecologistes denuncia l'ACA per voler reduir els cabals dels rius Llobregat, Muga i Ter

La federació Ecologistes de Catalunya (EdC) denunciarà l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) davant la Fiscalia de Medi Ambient per voler reduir els cabals dels rius Llobregat, Muga i Ter enmig de la situació de sequera. En concret, l'entitat demanarà que s'obrin diligències contra el director de l'ACA, Samuel Reyes: el fan responsable de la mesura que el 16 de gener va acordar el Govern, en considerar que "atempta contra la biodiversitat".

En concret, responsables d'EdC han criticat aquest dilluns que la proposta plantegi "reduir en un 92% de mitjana els cabals de manteniment [ecològics] aprovats" i han alertat que causarà importants afeccions ambientals i sobre la qualitat de l'aigua, com ja havien apuntat amb anterioritat diverses entitats ecologistes. A més, han calculat que en els trams afectats hi ha 48 espècies en perill d'extinció.

El president de la plataforma, Joan Vàzquez, ha assenyalat que l'acord aprovat per l'executiu d'acord amb les recomanacions de l'ACA és incompatible amb el compromís del Govern de mantenir la vida piscícola i la vegetació de les àrees afectades. Per això, l'entitat sol·licitarà al fiscal que demani a la direcció general de Polítiques Ambientals "els informes que confirmen i avalen que sostraient aquests cabals dels rius aquests podran sobreviure".

A més d'exigir que s'aturi l'acord de Govern, l'entitat també demana al fiscal que s'adreci al Consell de Protecció de la Natura per saber si haurien d'informar dels efectes ambientals que poden afectar els tres espais naturals referits, i si algun òrgan del Govern els hi ha informat. "No hi ha cap precedent a la història hidrogràfica del país en què ningú s'hagi atrevit a aplicar aquestes reduccions", ha alertat Vàzquez, recordant que els rius estan protegits, ja que passen per espais de la Xarxa Natura.

Demana prioritzar els cabals ecològics

EdC ha recordat que la directiva d'aigües vigent considera "prioritaris" els cabals ecològics sobre la resta d'usos. En aquest sentit, ha lamentat que en els diferents cicles de planificació i especialment en els plans de sequera "es prioritzin els usos per davant dels cabals ecològics". I ha recordat que els estats estan obligats a aplicar tots els plans i reduccions previstos abans d'actuar sobre els rius.

La Muga, amb aigua estancada, al seu pas per Castelló emperies. — Gemma Tubert / ACN

El responsable ha criticat que l'executiu no hagi actuat sobre sectors com el de la ramaderia, i que no hagi aplicat restriccions sobre les macrogranges. Vàzquez ha apuntat que caldrà tancar la meitat de les granges o prescindir de la meitat dels porcs quan s'entri en l'emergència del Pla de sequera. I també ha carregat contra l'explotació d'aqüífers per usos privats com el que segons els ecologistes fan empreses com Coca-Cola a Montornès del Vallès (Vallès Occidental) o la planta envasadora de Damm del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Les afectacions als rius

Segons EdC, els nous cabals d'emergència estipulen que al riu Llobregat, al tram de 14 km entre Sant Joan Despí i la desembocadura, el cabal es redueixi de la xifra actual de 4.300 litres per segon com a cabal de manteniment a 250, el que significa 94%. Al Ter, en un tram de 67 km des del Pasteral fins a la desembocadura, el cabal baixaria dels 5.500 litres per segon a 600, un 89% menys. I a la Muga, al tram de 19 km des de Pont de Molins fins a la desembocadura, la reducció seria del 96%, dels 1.200 litres per segon establerts fins als 40.