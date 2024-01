Ecologistes en Acció es querella per l'abocament d'aigües fecals a la platja de Gavà-Viladecans

Les Agulles – Ecologistes en Acció Baix Llobregat ha denunciat davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona un suposat abocament d'aigües fecals a la platja de Gavà-Viladecans que es va detectar el passat 9 de gener. Ho fan després de no haver obtingut resposta formal de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o els Agents Rurals sobre l'origen d'aquest vessament.

L'associació entén que els fets podrien constituir la possible comissió d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i delictes relatius a la gestió de residus i espera que la Fiscalia ho investigui. Ho ha detallat aquest dimarts en roda de premsa el representant de l'entitat Jaume Grau, que ha considerat que seria "greu" si l'origen fos la depuradora de Gavà i Viladecans.

D'acord amb la denúncia, testimonis presencials, pescadors aficionats a la platja de Gavà, van comprovar com un líquid pestilent i amb sòlids com tovalloletes, productes d'higiene i plàstics, sortia des de la desembocadura de la llacuna de la Murtra i s'escampava pel mar. Es tracta d'un vessament d'aigües fecals directament al medi natural, "que en moltes ocasions ha procedit presumptament de la depuradora EDAR Gavà i Viladecans, situada a pocs centenars de metres de la costa", segons apunten.

Els ecologistes denuncien que això afecta greument la llacuna de la Murtra i les platges adjacents de Viladecans i Gavà. Grau ha recordat que es tracta d'un espai protegit integrant de la Xarxa Natura 2000 com a zona d'especial interès per a les aus. I ha afirmat que els abocaments d'aigües residuals sense tractar que tenen documentats són "recurrents".

"Realment creiem que hi ha suficients dades que acrediten una irregularitat en el sistema de funcionament de depuració d'aigües", ha dit. També ha recordat que hi ha una normativa europea que obliga a la depuració de totes les aigües residuals, un fet que creuen que no s'està garantint amb la depuradora EDAR Gavà i Viladecans, situada a pocs centenars de metres de la costa.

L'AMB no té constància d'incidents

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'encarregada de gestionar la depuradora. Després que els ecologistes advertissin dels fets ara fa dues setmanes, ja van assegurar que l'operadora de la infraestructura, ABEMCIA, no tenia constància d'incidents a la depuradora ni a cap col·lector que hagués derivat en un vessament contaminant. "Sembla que no hi ha cap responsable", ha lamentat Grau."Confiem que en les setmanes vinents la bateria de peticions a ajuntaments, l'AMB i l'ACA ens puguin oferir més informació", ha afegit.