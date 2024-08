L'acord amb 'majors' i cinemes per estrenar 25 títols anuals doblats al català no s'ha complert cap any des del 2012

El Govern va pactar l'any 2011 amb les grans majors nord-americanes i el Gremi d'Exhibidors l'estrena anual de 25 títols doblats al català. La xifra, però, no s'ha assolit mai, i el màxim van ser 16 pel·lícules l'any posterior a l'acord, segons dades de l'ICEC analitzades per l'ACN. Així ho reconeix també el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una entrevista amb l'ACN, on excusa la situació dels darrers anys per la pandèmia i la vaga d'actors i estudis nord-americans del 2023.

Aquell acord volia ser un "pas endavant" perquè el públic en català passés del 3%, i es projectava arribar al 35% de quota l'any 2017, però 13 anys després l'oferta de cinema en aquesta llengua i el públic continuen estancats. L'any 2011, l'aleshores conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el Gremi d'Exhibidors de Catalunya i Fedicine (representant de les cinc grans productores nord-americanes -Warner Bros, Walt Disney, Paramount, Universal i Sony-), van assolir un acord per doblar i exhibir 25 títols populars a l'any.

Amb tot, ni el primer any després del pacte es va complir amb la xifra dels 25 títols a què s'havien compromès les parts. El 2012 es van doblar i estrenar al català 16 títols de les majors, entre els quals Els jocs de la fam (Warner Bros), Hotel Transilvania (Sony Pictures) i Madagascar 3 (Paramount). Els anys posteriors el nombre ja va caure per sota de les 10 estrenes anuals i a partir del 2015 va remuntar lleugerament, però mai més enllà de 14 estrenes. En total, entre el 2012 i fins al maig de 2024 s'han doblat al català i estrenat als cinemes 136 d'aquest tipus de films, és a dir, una mitjana de poc més de deu films l'any, molt lluny de les 25.

"El cert és que no s'ha arribat mai a aquesta xifra", admet Francesc Xavier Vila a l'ACN, tot afegint que els darrers anys el factor pandèmia i també la més recent vaga de guionistes i actors de Hollywood ha condicionat l'estrena de títols i "ha fet complicat fer segons quin tipus d'exigències" a les distribuïdores. Amb tot, assegura que l'objectiu del Govern ha sigut "remuntar" aquestes xifres.

En el que portem de 2024 se n'han estrenat cinc, i algunes amb gran èxit de públic com Del revés 2 amb 50.000 espectadors fins el 28 de juliol (més d'un milió en la versió doblada al castellà). Des del departament s'ha lluït el fet que "les cinc pel·lícules més taquilleres a nivell mundial s'han doblat al català", si bé alguns d'aquests títols no s'han estrenat a les sales si no directament a les plataformes audiovisuals. I és que aquesta és una de les noves dinàmiques de la indústria del cinema dels darrers anys, tal com fa constar Vila.

El Departament de Cultura atorga ajudes al doblatge i subtitulació en català de pel·lícules i sèries, a través de la Secretaria de Política Lingüística, que s'han pràcticament triplicat els últims anys, de 4,5 milions el 2020 a 11,5 milions que s'hi destinaran aquest 2024, segons el mateix Departament.

Les sales amb més català

Vila sosté que per millorar les xifres d'espectadors i d'oferta de cinema en català, distribuïdores, sales i públic han de créixer "simultàniament". Per part dels dos primers actors, ni l'aportació de títols comercials i populars de Hollywood ha crescut segons el previst, ni tampoc ho ha fet l'oferta de cinema en català als cinemes en conjunt.

Segons dades de l'ICEC facilitades a l'ACN, entre el 2017 i el 2021 les sessions en català als cinemes segueixen al voltant del 3% de tot el que es projecta, i en una tercera part de totes les sales del país el percentatge no arriba ni un 2%. Com a fet excepcional, en una trentena -la majoria, cinemes locals-, l'oferta s'eleva més enllà del 15%.

L'any passat, la relació català-castellà va ser de 434.648 entrades venudes per sessions de films en versió original catalana, doblada o subtitulada a aquesta llengua, i 13,3 milions de films en castellà. És a dir, novament, un 3,1% d'espectadors per al cinema en català. Només l'any 2022, per l'efecte d'Alcarràs, es va superar el llindar del 5%.

Només hi ha 30 sales a tot el país, de les prop de 150 que hi ha a Catalunya, on oferta i espectadors superi el 15% del total. La majoria són petits cinemes i espais d'exhibició locals, però no tots: també s'hi compten els cinemes Texas i els Girona (a Barcelona) o el CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), el cinema Catalunya de Terrassa, els Truffaut de Girona, el cinema Alhambra a la Garriga i, fins el 2022, l'ara desaparegut Kubrick de Vilafranca del Penedès.

Pel que fa als cinemes amb més espectadors en català en termes absoluts, el número 1 amb diferència són els Cinemes Texas, que estan dedicats principalment al cinema en català, ja sigui versió original, doblada o subtitulada. El 71,5% de les projeccions són en aquesta llengua. Entre 2017 i 2021 els Texas han portat a les seves sales fins a 326.416 espectadors de cinema en català, això és, el 17,7% de tot el públic de cinema en català a Catalunya en aquest període.

Els Girona, també a Barcelona, tenen el segon volum de sessions (24,2%) i d'espectadors (32%) en català més alts de tots els cinemes. Els percentatges, més, mostren l'èxit de la programació en català d'aquestes sales. Amb tot, en volum de públic el guanyen sales com el Bages Centre de Manresa amb més de 107.000 espectadors en català aquests anys, com el segon de Catalunya en nombre d'espectadors en català (tot i que siguin només el 6,1% de la seva taquilla). I també els Multicines Sucre, de Vic, amb 63.112 espectadors en català, que representa el 7,5% del seu públic total.