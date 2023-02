L'acord entre Junts i Impulsem el Penedès relleva dos alcaldables escollits per executives locals

El pacte entre Junts per Catalunya i Impulsem el Penedès per anar plegats a les eleccions municipals ha comportat la desbancada de dos caps de llista que havien escollit les respectives executives locals. Robert Monzonis, fins ara candidat a Cubelles (Garraf), i Marc Romeu, escollit alcaldable de Junts a Piera (Anoia), han estat substituïts pels actuals alcaldes, Rosa Fonoll i Josep Llopart.

I és que l'acord Junts-Impulsem estableix que prevalgui la candidatura de qui sigui alcalde en l'actual legislatura, en cas que conflueixin dues llistes en un municipi. Ambdós batlles són afins a Impulsem el Penedès a través de diferents projectes polítics de l'òrbita postconvergent.

Rosa Fonoll, exregidora de Convergència i Unió a Cubelles, ha guanyat les darreres dues eleccions al capdavant d'Unitat Cubellenca, en coalició amb Reagrupament. L'escenari d'aquestes municipals és un pacte en cadena: UC ha arribat a una entesa amb Impulsem Penedès, que pel seu compte ha firmat l'acord amb Junts.

A la marca electoral d'UC previsiblement no hi apareixerà explícitament Junts. Les llistes de la coalició Junts-Impulsem s'articularan d'acord amb les sigles CM (Coalició Municipalista) al final del nom de cada candidatura.

Els secretaris generals de Junts i Impulsem el Penedès signen l'acord de coalició. — Lourdes Casademunt / ACN

Per la seva part, Josep Llopart governa des del desembre del 2020 a Piera, arran d'una moció de censura pactada amb el PSC per fer fora l'alcalde republicà Jordi Madrid. Va encapçalar la llista de JxCat-Junts per Piera el 2019, sent la tercera força més votada. En aquest cas, el nom de la candidatura gira entorn la marca global del projecte de Puigdemont.

Junts al Penedès defensa el pacte

El president de Junts a la vegueria Penedès, Xavier Vidiella, defensa el pacte signat amb Impulsem tot i la situació viscuda a Cubelles i Piera. "Només ens hem trobat amb dos casos greus a l'hora d'arribar a un acord", assegura.

Diu que intentaren una entesa amb els dos alcaldables per integrar-los a les candidatures, però "als dos pobles s'havien articulat unes línies de treball que xocaven amb els caps de llista". "Vam haver de prendre decisions en base a l'acord amb Impulsem", recalca.

Impulsem va ratificar el pacte amb Junts tot just dissabte en un consell territorial on va rebre l'aval del 80% dels assistents. L'executiva veguerial de Junts del desembre també hi va donar el vistiplau, i ara el partit ho ha d'elevar al Consell Nacional del 4 de març. Donen per fet que es ratificarà, i compta amb l'acord de responsables de l'executiva nacional, entre ells el secretari general, Jordi Turull.

Monzonis i Romeu mantenen la pugna a les municipals

Tant Monzonis com Romeu tenen intenció de presentar-se igualment a les eleccions municipals. El primer ho farà sota la marca local Junts per Cubelles, que ja tenia registrada prèviament, i que queda "alliberada" de la càrrega de les sigles.

En el cas de Romeu, aquest afirma sentir-se "dolgut" per la desbancada en què s'ha vist immers i lamenta que no s'ha tingut en compte el seu "bagatge". Ha iniciat converses amb l'exalcalde d'ERC Jordi Madrid per presentar-se conjuntament en un nou partit municipalista, segons ha avançat El Món. El republicà diu a l'ACN que hi ha "converses molt avançades", però res formalitzat.