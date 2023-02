Jordi Martí i Janet Sanz seran els números 2 i 3 de Colau a la continuista llista de Barcelona en Comú per a les municipals

Barcelona en Comú aposta per una llista continuista i amb una àmplia experiència de govern per mantenir-se al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. En el plenari de la formació d'aquest dissabte, l'alcaldessa, Ada Colau, ha revelat els noms dels 20 primers membres de la llista per a les eleccions municipals del proper 28 de maig.



I no hi ha hagut sorpreses ni grans fitxatges externs. De fet, els números dos i tres de la llista són dos dels pilars de l'actual govern municipal i persones de la màxima confiança d'una Colau que liderarà la candidatura de BComú per tercera ocasió. Es tracta de Jordi Martí i Janet Sanz, actuals sisè i segon tinents d'alcaldia, respectivament.

Martí serà el número dos de la llista i Sanz, la tres. Antic regidor del PSC, Jordi Martí va convertir-se en el gerent municipal durant el primer mandat de Colau, mentre que en les eleccions del 2019 ja anava de número cinc a la llista dels Comuns i en l'actual mandat ha liderat les àrees d'Educació, Ciència i Cultura -aquest darrer àmbit des del 2021, arran de la marxa de Joan Subirats, actual ministre d'Universitats-. Però, sobretot, és la persona clau alhora de fer funcionar la maquinària municipal.

Sanz és regidora a l'Ajuntament de Barcelona des del 2011, els primers quatre anys en les files d'ICV i des del 2015 de BComú. Acumula, per tant, dos mandats a l'equip de govern, sempre com a tinent d'alcaldia. En l'actual lidera les àrees d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i, com a tal, és la cara d'alguns dels projectes emblemàtics del consistori, com ara l'aposta per les súperilles o la pacificació del trànsit en nombrosos carrers de la capital. El 2019 ja va ser la número 3 d'una llista on tenia per sobre Colau i Joan Subirats.

Fitxatge del portaveu d'Eixample Respira

El número 4 de la llista sí que és una novetat, ja que es tracta de Guille López, actual portaveu de la plataforma Eixample Respira, que advoca per la reducció del soroll i del trànsit privat en aquesta àrea de la ciutat. També s'ha implicat a Revolta Escolar, una iniciativa que justament defensa la pacificació dels entorns escolars de Barcelona.

A partir d'aquí, el gruix dels noms són continuistes, ja que hi trobem la regidora de Salut, Gemma Tarafa, en el número 5; la d'Habitatge, Lucía Martín, en el 7; el de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, en el 8; el d'Educació, Pau González, en el 10; i el de Memòria Democràtica i regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en l'11. L'excepció és el número 6, on hi figurarà Jess González, actualment diputada d'En Comú Podem al Parlament. I al 9 hi haurà Carolina Recio, actual cap de gabinet de l'àrea de Salut.



Els que no hi seran són Laura Pérez i Eloi Badia, regidors des del 2015 i actuals responsables de les àrees de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (Pérez) i Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Badia), que van anunciar fa unes setmanes que posarien punt final a la seva etapa com a càrrecs públics.

Les darreres enquestes no preveuen la victòria de Barcelona en Comú a les municipals, sinó que situen la formació lleugerament per darrere de la llista de Junts que lidera Xavier Trias o del PSC de Jaume Collboni, però a una distància molt petita, de manera que en cap cas es pot descartar una victòria de Colau. Segons les darreres projeccions, més per sota apareix l'ERC d'Ernest Maragall, que justament va ser la formació més votada el 2019, si bé va obtenir els mateixos regidors (10) que BComú, dos més que el PSC.