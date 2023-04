L'agenda de les principals mobilitzacions sindicals a Catalunya d'un Primer de maig que reclamarà millores salarials

Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional dels Treballadors, el Primer de Maig. Es tracta de la jornada reivindicativa del moviment obrer a escala mundial, i que un any més es viurà amb força des dels carrers de Catalunya.



Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) tornaran a manifestar-se aquest 1 de maig arreu del país, enguany sota el lema Apujar salaris, abaixar, preus, repartir beneficis. Es tracta d'un clar missatge davant l'actitud "irresponsable", "miop" i "indecent" de la patronal a l'hora de pactar els increments salarials en mig d'una inflació desbocada tot i que percebin guanys "escandalosos".

Els representants asseguren que, si no es resol "l'atzucac" en què es troba l'acord pels salaris amb la patronal estatal (CEOE) mitjançant la negociació, es farà a través de la mobilització després de l'estiu. Ho han advertit aquesta setmana en roda de premsa els secretaris generals de les respectives organitzacions, Javier Pacheco i Camil Ros.

La tradicional manifestació conjunta dels sindicats majoritaris CCOO-UGT a Barcelona sortirà a les 11:30 hores del matí. La mobilització arrancarà des de la plaça Urquinaona i recorrerà la Via Laietana.

Però no només CCOO i UGT convocaran noves manifestacions per l'1 de maig, ja que, per exemple, la Taula Sindical de Catalunya també proposa una contramanifestació a la tarda a Barcelona. Per això, repassem els principals actes reivindicatius convocats arreu del país per aquest 1 de maig, Dia del Treballador.

Altres manifestacions a Barcelona

A la tarda, la Taula Sindical de Catalunya ha convocat la seva manifestació a les 18:00 hores a la Rambla del Raval. Firmen Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Solidaritat Obrera, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Confederació Nacional del Treball (CNT) Catalunya-Balears, Sindicat de Comissions de Base (co.bas) i Coordinadora Obrera Sindical (COS).

En el seu manifest, els sindicats titllen de "mentider" el Govern estatal que "no s'atreveix ni a derogar la Llei mordassa" o a retirar "les parts més lesives de les reformes laborals". Es critica l'electoralisme de l'aprovació de la llei de l'habitatge. I es pren l'exemple del "poble francès" amb la protesta contra la reforma de les pensions. "Ja n'hi ha prou de retrocedir davant els embats del capital", afegeixen, proposant "passar a l'ofensiva".



La Taula Sindical de Catalunya crida la classe treballadora a iniciar una "ofensiva contra la classe capitalista". I reivindica la derogació de les reformes laborals, de la llei mordassa i la llei d'estrangeria, unes pensions dignes i la reducció de l'edat de jubilació, reduir la jornada laboral i "fer retrocedir el capital".



Una altra organització amb manifestació pròpia aquest 1 de maig és La Intersindical-CSC. El lema escollit per aquesta Diada del Treballador de 2023 és Lluitem amb tu! Salaris amunt i pensions dignes!, per reivindicar "més feina, més salari, més pensions i més serveis públics".

El sindicat independentista torna a convocar pel Primer de Maig una manifestació nacional a Barcelona. Serà les 12 hores al Passeig de Sant Joan, començant a plaça Tetuan i finalitzant al Parc de l'Estació del Nord, on hi haurà els parlaments sindicals.

Les manifestacions a les principals ciutats

A les altres capitals de província, les manifestacions organitzades per CCOO i UGT arrancaran a les 12 h del migdia, en els tres casos. A Tarragona arrancarà a la plaça Imperial Tàrraco, a Girona a la plaça de la Independència i a Lleida a la plaça del Treball.

Pel que fa a altres ciutats principals, a Terrassa la manifestació arrancarà a partir de les 11 hores a la plaça Lluís Companys. A Igualada ho farà a partir de les 11:30 hores des del passeig Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer de Sant Magí. I ja a les 11:45 h ho farà a Tortosa, des del CAP El Temple.