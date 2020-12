L'Ajuntament de Barcelona denuncia a la Fiscalia l'exhibició de símbols nazis a l'acte de Vox de la plaça Sant Jaume

L'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat davant la Fiscalia de Delictes d'Odi l'exhibició de banderes i simbologia nazi i feixista durant l'acte de Vox diumenge passat a la plaça Sant Jaume amb motiu del Dia de la Constitució espanyola. En l'escrit s'adjunten dades de localització de dues persones, una d'elles afiliada a Vox, que ja van ser identificades a la concentració feixista del barri de Benimaclet de València del 12 d'octubre passat, que també està sent investigada. Diverses entitats també han denunciat l'exhibició de simbologia nazi, mentre la Generalitat va anunciar que els Mossos d'Esquadra estaven recollint proves per presentar un informe a la mateixa Fiscalia de Delictes d'Odi.



En la denuncia de l'Ajuntament, de quatre pàgines i a la qual ha tingut accés l'ACN, s'explica que quan van acabar els discursos dels dirigents de Vox Ignacio Garriga i Santiago Abascal els que portaven la simbologia feixista la van "mostrar amb més ostentació" i van fer la salutació nazi aixecant el braç dret. "Una trentena de persones s'han fotografiat amb la bandera del partit FNI-PNSOE mentre feien la salutació feixista i mentre una vintena més feia el mateix fora de càmera. A la bandera s'hi pot veure el símbol nazi Wolfsangel, utilitzat per les SS", explica, i afegeix imatges d'aquesta exhibició.

El consistori detalla que "aquest grup organitzat d'ideologia feixista ha estat durant força estona a la plaça Sant Jaume, exhibint banderes amb simbologia nazi, llençant crits d'exaltació feixista i fent la salutació nazi". A més, a l'Ajuntament li consta que moltes d'aquestes persones ja havien participat en la concentració davant del monument a Cristòfol Colom el 12 d'octubre passat, protagonitzant també salutacions feixistes i mostrant simbologia nazi, cosa que el consistori ja va denunciar.



L'Ajuntament considera que aquests actes podrien vulnerar l'article 510.1 i 510.2 del codi penal, en considerar que l'exhibició de símbols feixistes a l'espai públic "tenen la motivació i generen l'efecte de moure primer la voluntat per després moure la conducta", com diu el Tribunal Europeu dels Drets Humans. "S'incentiva l'animadversió i la intolerància envers d'altres persones, en aquest cas republicanes, jueves i víctimes del franquisme i del nazisme en general".

Denúncia d'entitats

Dimarts quatre entitats ja havien presentat una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Les Corts, a Barcelona, per possibles delictes d'odi i apologia del nazisme derivats de l'exhibició de simbologia nazi a la concentració que Vox. Segons un comunicat dels implicats, la demanda la van interposar l'associació Drets, la Fundació Reeixida, l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i la Lliga Internacional Contra el Racisme i l'Antisemitisme a Catalunya. La iniciativa de les persones denunciants pretén, segons asseguren, "posar en evidència la impunitat amb què es mou el nazisme i feixisme a l'estat espanyol i activar totes les vies possibles que eradicar de l'escena política els defensors del més pervers que ha pogut generar la humanitat". "No n'hi ha prou amb declaracions ni comunicats de bones intencions, cal ser coherents i actuar en conseqüència", afirmen a la nota.