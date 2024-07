L'Ajuntament de Barcelona indemnitza amb 240.000 euros la família de la víctima per la caiguda d'una palmera

L'Ajuntament de Barcelona indemnitzarà amb més de 240.000 euros la família de la jove morta el 3 d'agost del 2023 per la caiguda d'una palmera al Raval, tal com ha avançat El Periódico. L'acusació va presentar una reclamació contra el consistori, en considerar que era el responsable de la conservació i el control de l'arbrat.

Vosseler Advocats, el bufet d'advocats, ha recordat que l'arbre estava "en mol mal estat", fet que s'havia denunciat prèviament per un veí, i ha defensat que el responsable del manteniment era el consistori. Finalment, les parts han arribat a un acord per tal d'indemnitzar la família.

L'advocat de l'acusació particular, Javier Benito, ha assegurat que es tracta d'un "exemple clar de negligència" en el manteniment de l'arbrat públic i ha assegurat que si s'hagués fet aquest manteniment adequat de la palmera, la jove "estaria viva". A més, ha recordat que existia un avís per part d'un veí del març del 2023 sobre l'estat de la palmera, fet que per a Benito era suficient per haver fet una anàlisi més detallada.

Vosseler ha considerat la indemnització "ajustada" i ha destacat la rapidesa amb què s'ha aconseguit. "És una celeritat totalment inusual en aquest tipus de casos", ha afirmat Benito. Per al lletrat, aquesta rapidesa ha estat possible gràcies a una "bona col·laboració i comunicació" des del primer moment i la "voluntat" de l'Ajuntament per arribar a un acord.

Els fets

El sinistre va tenir lloc la tarda del 3 d'agost de l'any passat, a la placeta Emili Vendrell. La palmera va caure damunt la vertical del carrer Joaquim Costa, provocant la mort a una noia de 20 anys. En aquell moment es va obrir una investigació dels Mossos d'Esquadra i del consistori per detectar-ne les causes de la caiguda.

La mort de la noia l'any 2023 va ser la segona provocada per la caiguda d'una palmera que es produeix a Barcelona amb pocs anys de diferència. El 25 d'agost de 2020 va morir un home en caure-li un arbre d'aquest tipus al parc de la Ciutadella.