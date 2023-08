Mor una jove de 20 anys en caure-li a sobre una palmera al Raval de Barcelona

Una jove de 20 anys ha mort aquest dijous després que li caigués a sobre una palmera al barri del Raval de Barcelona. El succés hauria passat al voltant de les quatre de la tarda al número 10 del carrer Joaquim Costa, al districte de Ciutat Vella. L'arbre caigut també hauria impactat en un camió de neteja de BCNeta.

Els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona per evitar el pas de vianants, a l'espera que la comitiva judicial procedís a l'aixecament del cadàver. I han obert una investigació per determinar les causes de la caiguda de la palmera, que tot apunta que ha estat accidental.

En total, al lloc dels fets han acudit tres dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'alcaldessa accidental de Barcelona i segona tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, també s'ha personat al punt de l'incident.



Un precedent similar

L'accident d'aquest dijous és similar al que va passar el 25 d'agost del 2020. En aquella ocasió va ser un home de 41 anys qui va morir, mentre una dona va resultar ferida, en caure'ls a sobre la part superior d'una palmera datilera al parc de la Ciutadella.

Aleshores, el parc va ser tancat al públic durant quatre dies, fins a finalitzar les actuacions extraordinàries de revisió de l'arbrat. Aquestes van incloure la retirada de la palmera sinistrada i de tres sanes més, les condicions de les quals no eren òptimes.

La investigació sobre aquell accident va determinar tres causes concurrents de la caiguda de la palmera. Els treballs van assenyalar un possible cop de calor, ràfegues de vent no habituals i una cavitat interna que ocupava una cambra del tronc de l'arbre.