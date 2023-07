Les onades de calor del 2022 van causar més de 1.700 morts a Catalunya

La calor extrema i les diverses onades de calor que es van viure l'estiu de l'any passat va causar un total de 1.772 morts atribuïbles Catalunya. Durant el període que va entre el 30 de maig al 4 de setembre de 2022, la taxa de mortalitat (morts per milió) al territori català se situa en 237, segons les dades de l'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

En concret, 1.327 d'aquests morts s'atribueixen a la província de Barcelona, amb una taxa de mortalitat de 235, segons aquesta anàlisi epidemiològica d'ISGlobal publicada a Nature Medicine. La resta de defuncions es reparteixen entre Tarragona, amb 197 i una taxa de mortalitat de 240; Girona, amb 159 morts i una taxa de 206; I Lleida, amb 89 defuncions i una taxa de 203.

L'estiu de 2022 va ser el més calorós mai registrat a Europa i va estar caracteritzat per una sèrie intensa d'onades de calor que van batre rècords de temperatura, sequera i incendis forestals. Eurostat ja va notificar un excés de mortalitat inusualment alt, i ara un estudi de l'ISGlobal apunta que es van produir 61.672 morts atribuïbles a la calor al continent europeu.

L'equip investigador va obtenir dades de temperatura i mortalitat per al període 2015-2022 en 823 regions de 35 països europeus, on viuen més de 543 milions de persones. El país amb major nombre de morts atribuïbles a la calor va ser Itàlia, amb un total de 18.010 morts, seguit d'Espanya (11.324) i Alemanya (8.173). Sobre la base de la taxa de mortalitat per calor, també lidera Itàlia, amb 295 morts per milió, seguida de Grècia (280), Espanya (237) i Portugal (211).

L'estudi mostra un increment molt marcat de la mortalitat en els grups d'edat més avançada, i sobretot en les dones. En concret, la mortalitat prematura atribuïble a la calor va ser un 63% superior en dones que en homes, amb un total de 35.406 defuncions prematures (145 morts per milió), enfront de les 21.667 estimades en homes (93 morts per milió). Aquesta major vulnerabilitat s'observa sobretot en majors de 80 anys, on la taxa de mortalitat és un 27% superior a la dels homes.

94.000 morts prematures cada estiu cap a 2040

L'institut català destaca que Europa és el continent que està experimentant un major escalfament, fins d'1 °C més que la mitjana global. En cas de "no mediar una resposta adaptativa eficaç", el continent s'enfrontarà a una mitjana de més de 68.000 morts prematures cada estiu cap a 2030 i més de 94.000 cap a 2040, segons les seves estimacions.