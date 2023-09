Una investigació conclou que la palmera que va matar una jove al Raval estava sana

Una investigació externa i independent encarregada per l'Ajuntament de Barcelona no ha pogut trobar cap causa clara de la caiguda d'una palmera datilera el passat 3 d'agost al barri del Raval i que va matar una jove. Segons l'estudi, l'arbre estava sa i no s'han trobat elements que la poguessin fer caure. Una de les possibles causes, tot i que no definitiva, és l'estrès hídric que podia haver patit per la sequera.

Per tot això, el consistori ha decidit talar 540 exemplars similars, estiguin sans o no, pel possible risc, fent encara més restrictius els elements a valorar fins ara. A més, la resta de les 2.500 datileres es regaran sistemàticament.

L'informe apunta que la causa de la caiguda no era previsible i cap factor va permetre actuar de forma preventiva. Conclou que la palmera presentava un aspecte normal, sense defectes interns.

Estrès hídric

L'estudi ha tingut en compte diferents elements tant de l'entorn com els extrets de les mostres de la palmera. Pel que fa a elements de l'entorn, conclou que l'exemplar no estava exposat a grans càrregues de vent que impliquessin un risc alt, però apunta que podria ser rellevant el tancament arran del decret de sequera d'una font ornamental que hi havia a la plaça. Aquesta font podria haver filtrat aigua pel subsol a l'arbre quan funcionava, però amb el seu tancament, l'arbre podria no haver-s'hi adaptat.

Pel que fa a possibles defectes al tronc, l'anàlisi visual de la palmera no mostra símptomes de risc i el test d'oscil·lació realitzat no havia detectat anomalies. Tampoc no es detecten cavitats, podriments, problemes a les arrels o pèrdua d'escorça.

Sobre la inclinació, les imatges de Google Streetview del mes de març no mostren nivells preocupants. Per últim, els resultats de les proves amb resistògraf no mostren càrregues antigues i per tant un estudi intern de l'estípit no hagués mostrat cap defecte significatiu.

Substitució de les palmeres datileres

El gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, i el cap d'àrea de gestió d'arbrat, Joan Guitart, han explicat que s'accelerarà la substitució de les palmeres datileres de la ciutat per altres tipus de palmeres i d'arbres per reduir el risc de trencament sobtat d'aquesta espècie i minimitzar el risc de danys a persones. Aquesta espècie és l'única que es trenca i cau, i per això des del 2014 ja no se'n planten més.

Les noves plantacions d'altres espècies de palmera es realitzaran quan finalitzi l'actual decret de sequera.

Durant les últimes cinc setmanes, des de la caiguda mortal, s'han revisat de forma preventiva un total de 1.224 palmeres datileres de les 2.500 existents, aquelles que reuneixen característiques similars a la que va caure de forma sobtada i que va provocar la mort d'una persona. Aquesta revisió preventiva s'ha realitzat amb l'objectiu de minimitzar qualsevol risc.