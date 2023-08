L'Ajuntament no havia detectat "cap anomalia" a la palmera que va caure al Raval i va matar una noia

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que, després de la queixa veïnal al març, la brigada de manteniment va fer una inspecció ocular i no va veure anomalies a la palmera que va caure aquest dijous al Raval, causant la mort d'una jove de 20 anys. Els tècnics d'arbrats van fer una nova revisió dos dies més tard, en la qual tampoc van trobar anomalies.

La inspecció va ser ocular i no de resistència del tronc. L'Ajuntament va revisar la palmera al març després de queixes dels veïns, i també havia estat revisada al novembre del 2020 i al novembre del 2021 sense trobar-hi cap incidència greu.

Francesc Giménez, gerent de Parc i Jardins, ha detallat en roda de premsa que s'examinen tres factors que podrien tenir a veure amb la caiguda de la palmera, després de l'informe preliminar d'aquest òrgan. Una és l'estrès hídric, causat per la sequera de fa tres anys i la poca pluviometria, que està afectant l'arbrat i "de forma especial podria afectar les palmeres".

Un altre es un lleuger estretament en la part alta de la palmera, per sota dels estàndards de tolerància, però que "caldrà analitzar". I un tercer és la presència de nius d'ocells, concretament de cotorres, amb un pes que no consideren "un factor determinant", però que també caldrà analitzar amb més detall.

El consistori ha obert un expedient informatiu per fer el seguiment de totes les actuacions relacionades amb la caiguda d'una palmera al barri del Raval. L'Ajuntament també demanarà un informe extern independent per avaluar quines són les causes de la caiguda. Mentrestant, es farà de manera immediata una revisió addicional de les palmeres amb característiques similars a la del cas.

Espelmes posades al lloc on una noia de 20 anys va perdre la vida per la caiguda d'una palmera. — Blanca Blay / ACN

La segona tinenta d'alcaldia i alcaldessa accidental, Maria Eugènia Gay, ha comparegut aquest divendres després de la reunió d'urgència convocada amb tots els serveis i agents implicats per analitzar les causes de la caiguda de la palmera. S'ha fet després del primer informe preliminar de Parcs i Jardins.

A Barcelona hi ha 250.000 arbres i palmeres, excloent Collserola. De palmeres en són unes 12.000, de les quals 2.500 són de l'espècie que va caure aquest dijous, palmera datilera. Des del 2014 no es planta cap palmera d'aquesta espècie a la capital catalana, i es dona el cas que el 2020 una palmera de la mateixa espècie també va caure i matar un home al Parc de la Ciutadella.



"Una mort anunciada"

Antonio Rios, veí del carrer Peu de la Creu, al Raval, ha assegurat aquest divendres que la palmera caiguda aquest dijous a la tarda era "una mort anunciada" per l'estat de l'arbre. El veïnat havia alertat dels riscos d'un accident i ahir van haver de presenciar com es materialitzava el pitjor temor. A dalt s'hi havien format nius d'ocells i lloros i la palmera suportava un pes de més de 500 quilos en nius, sempre segons el seu testimoni a l'ACN.

La Sindicatura de Barcelona obre una actuació d'ofici

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert una actuació d'ofici per rebre informació de l'Ajuntament sobre el nivell d'avaluació en què es trobava la palmera que va caure a la plaça Emili Vendrell. També ha demanat al consistori quan es va fer la darrera revisió d'aquest arbre. Al febrer ja va presentar una resolució adreçada a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, per suggerir que s'escurcés el període establert per fer la revisió de l'estat dels arbres de la ciutat, que actualment és de dos anys.