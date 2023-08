L'estrès hídric és la hipòtesi principal de la caiguda de la palmera que va matar una noia a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona treballa amb la hipòtesi principal que la palmera que va matar una noia la setmana passada va caure per estrès hídric derivat de la sequera. Ho ha apuntat aquest dimecres el cap de gestió de l'arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart, a l'espera de les conclusions finals de l'informe encarregat i l'anàlisi de la palmera fracturada, en la qual no es va detectar cap anomalia.

Mentrestant, com a mesura a curt termini s'ha optat per regar totes les palmeres datileres de característiques similars a la caiguda. Guitart ha detallat que s'han incorporat en les rutes de reg i s'anirà fent "un ordre de reg" fins que les condicions meteorològiques no canviïn.

A més, d'ençà que es va fracturar la palmera de la plaça d'Emili Vendrell dijous passat, els tècnics de Parcs i Jardins ja han revisat un centenar de palmeres datileres de les 900 previstes. I se n'han tallat preventivament vuit, les presentaven un estretament del tronc similar a la caiguda.

Si bé encara és "aviat" per apuntar a la causa de la caiguda de la palmera, tot apunta que la manca d'aigua va ser el principal motiu pel qual es va fracturar el tronc. Habitualment, els arbres i palmeres només es reguen els primers quatre anys des de la seva plantació, però ara s'ha optat per aquest reg extra.

"La palmera, davant d'un episodi de sequera, pateix", ha dit Guitart, que ha explicat que per les condicions les palmeres pateixen més que la resta d'arbres. Tanmateix, no ha descartat que es puguin regar altres espècies si es determina un risc de fractura també per estrès hídric.

800 palmeres per revisar

De moment, segons fonts municipals, ja s'han revisat un centenar de palmeres datileres, però encara se n'han de revisar unes 800 més, en el marc d'una revisió extraordinària que preveu acabar-se en qüestió de dies. Guitart també ha explicat que les vuit palmeres que s'han tallat de forma preventiva no presentaven cap característica incorrecta, però s'ha augmentat el grau d'exigència i ara, davant del mínim dubte, es talla. Els protocols no s'han revisat, però ara són "més restrictius" amb la revisió extraordinària.

Segons dades de l'Ajuntament, Barcelona compta amb 250.000 arbres i palmeres (excloent Collserola), dels quals 200.000 són en carrers o places i la resta en parcs. D'aquests 200.000, 12.000 són palmeres datileres, de les quals 2.500 de l'espècie datilera. Així, d'aquestes 2.500 que hi ha en carrers i places de la ciutat se'n revisaran unes 900.