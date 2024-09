L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'Estat demanar "formalment perdó" per l'assassinat del president Companys

L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'Estat demanar "formalment perdó" per l'assassinat del president Lluís Companys. La declaració institucional, subscrita per tots els grups municipals a excepció del PP i de Vox, titlla la seva execució de "crim d'estat contra el poble de Catalunya".

Així mateix, el text també lamenta que hagin passat més de 80 anys perquè l'Estat hagi anul·lat el judici i el consell de guerra contra el president i l'hagi reconegut com un represaliat i "condemnat per la seva militància i ideologia i per ser el màxim representant de la Generalitat".

L'última declaració institucional exigeix a l'Estat espanyol que demani formalment perdó per l'assassinat del president Companys i acorda que un seguit d'activitats en reivindiquin la vida, l'obra i el llegat polític. Junts-Trias×BCN, PSC, BComú i ERC hi han donat suport. pic.twitter.com/xcXVTI8fsN — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) September 27, 2024

Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament, l'Ajuntament de Barcelona organitzarà activitats culturals que reivindiquin la vida i el llegat polític de Companys. La commemoració acabarà amb un acte institucional d'homenatge el 15 d'octubre del 2025.