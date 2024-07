L'Estat reconeix que els tribunals que van jutjar i condemnar Lluís Companys eren "il·legals i il·legítims"

El Govern ha anunciat aquest dimarts que l'Estat ha declarat "il·legals i il·legítims" els tribunals que van jutjar i sentenciar l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i la nul·litat de les sentències i resolucions judicials contra ell. Ho ha explicat en roda de premsa la portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, que ha celebrat que "finalment es repara el greuge que durant massa anys ha patit" Companys "i, per extensió, la Generalitat". "Han hagut de passar 84 anys però el Govern espanyol ha emès aquesta declaració de reparació", ha celebrat.

El Govern espanyol reconeix que Companys va ser condemnat per haver estat advocat dels sindicats únics i de la CNT, haver organitzat la Unió de Rabassaires, haver estat fundador d'ERC, haver proclamat la República el 14 d'abril de 1931, i per càrrecs públics exercits durant la Segona República, com el de president de la Generalitat. També anul·la les sentències contra ell, com la que va acabar amb el seu afusellament l'any 1940.

Segons el Govern, l'Executiu espanyol reconeix també el dret de Companys al reconeixement i a la reparació moral, així com a la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva.

La decisió arriba després que el passat novembre el Consell Executiu aprovés un acord per demanar a l'Estat la formalització de la nul·Litat de les sentències contra Companys. Paral·lelament, la Direcció General de Memòria Democràtica va emetre un ofici adreçat al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica perquè inclogués la nul·litat als expedients judicials corresponents i, alhora, emetés la declaració de reconeixement i reparació personal.