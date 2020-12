L'Ajuntament de l'Hospitalet es personarà com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu

El ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha aprovat aquest dimecres per unanimitat la moció presentada per ERC per tal que el consistori es presenti com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu "per defensar els interessos de la institució, de l'esport a la ciutat i dels veïns i veïnes".



La moció va ser rebutjada el passat juny. Aquest dimecres, en canvi, ha comptat també amb els vots del PSC, partit que governa la ciutat i principal afectat en aquesta investigació. Amb aquest acord es preveu la creació d'una comissió per estudiar la documentació del Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que l'entitat ha rebut del consistori. En el mateix ple, Cristóbal Plaza, un dels regidors del PSC investigats en el cas, ha fet efectiva la seva renúncia com a responsable de la regidoria d'Esports per "facilitar la investigació". El substituirà Iman Aisa Abdellaoui.

Plaza, que va presentar la seva renúncia el passat 12 de desembre, va ser detingut el passat mes de juny en el marc de l'operació per presumptes irregularitats al Consell Esportiu. El jutge que porta el cas investiga si Plaza va cobrar una indemnització de 47.000 euros quan va deixar la direcció del Consell Esportiu mentre públicament es va informar que es va fer un "relleu pactat".



L'aprovació de la moció d'ERC es produeix dues setmanes després que l'alcaldessa, Núria Marin, declarés com a investigada davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) pels delictes de prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte. Marín, qui de moment descarta dimitir, també ha estat imputada en el cas del Consell Esportiu de la ciutat.



El cas va esclatar el juny, arran de la denúncia de l'aleshores tinent d'alcaldia d'Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, qui posteriorment va deixar el càrrec. En un primer moment van ser detinguts els també regidors del PSC Cristóbal Plaza (Esports i en aquell moment president del Consell Esportiu de l'Hospitalet) i Cristian Alcázar (tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i president de l'entitat entre 2011 i 2019).