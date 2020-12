Núria Marín descarta dimitir tot i ser imputada en el cas del Consell Esportiu

L'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha descartat dimitir dels seus càrrecs després que aquest dijous hagi estat imputada en el presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu municipal. Diverses formacions han demanat la seva renúncia i ERC ha anat un pas més enllà i ha anunciat que si no ho fa presentarà una moció de censura contra ella a la Diputació de Barcelona, institució que el PSC presideix gràcies a un acord de govern amb JxCat. De moment, la formació postconvergent assegura que "no té res a dir" sobre la imputació de Marín.



En una compareixença davant la premsa, Marín ha subratllat que "no dimitiré" i ha afegit que "estic a total disposició perquè l'autoritat judicial em pugi citar a declarar el més aviat possible". La dirigent socialista està investigada dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i omissió del deute de perseguir el delicte.



El cas, que va esclatar a l'estiu, investiga una presumpta trama corrupció al Consell Esportiu de l'Hospitalet, una entitat privada però que rep anualment una subvenció de centenars de milers d'euros de l'Ajuntament de la ciutat. Segons el que ha transcendit del cas, la sospita és que comptava amb una caixa B a través de la qual es pagaven sobresous i altres prebendes als seus responsables. De moment, ja hi ha deu imputats en el cas, entre els que destaquen els també regidors del PSC Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, que els darrers anys han estat al capdavant de l'entitat.

Marín ha reconegut que encara no ha parlat amb el líder del PSC, Miquel Iceta, sobre la seva situació, però que "espera fer-ho aviat" i ha refermat la seva "presumpció d'innocència". Precisament, el partit en un tuit ha apel·lat també a la presumpció d'innocència de Marín. Sobre el cas en sí, l'alcaldessa ha explicat que el Consell Esportiu és una entitat "privada" i, com a tal, l'Ajuntament no podia fer-ne una auditoria, sinó que se n'havia d'encarregar la pròpia entitat. A més a més, ha afegit que no sabia res de les presumptes irregularitats, fins que li va exposar l'extinent d'alcaldia Jaume Graells, que va dimitir en veure com no es feia res.

ERC insta JxCat a moure's

D'altra banda, ERC ha confirmat que presentarà una moció de censura contra Marín si no dimiteix després que, aquest dijous, hagi estat detinguda pel cas del Consell Esportiu. Així ho ha anunciat a l'ACN el portaveu d'ERC i cap de l'oposició a l'ens provincial, Dionís Guiteras, qui insta JxCat, soci de govern dels socialistes, a donar suport a la iniciativa. "Cap ciutadà d'aquest país entendria que es mantingués un pacte de govern amb aquestes sospites tan greus", ha assegurat. Amb 16 diputats, ERC no té la força necessària per guanyar la moció i, per això, necessita el suport d'altres grups. Segons Guiteras, a partir d'aquest divendres, els republicans engegaran una ronda de contactes amb tots els grups polítics per conèixer quina és la seva postura.



Guiteras apel·la a JxCat a donar suport a la moció perquè, "davant d'una sospita i una imputació tan seriosa, entenem que han de fer el pas". "JxCat i el PdeCAT tenen la màxima responsabilitat de decidir si volen o no continuar amb aquest govern. Depèn d'ells si volen trencar aquest pacte de govern, i de la resta de forces si volen tenir un nou govern amb la premissa bàsica de la màxima transparència", ha assegurat.