L'Ajuntament de Montcada i Reixac enderroca l'assentament de barraques a tocar de la depuradora

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha enderrocat aquest dimarts les 16 barraques ubicades a la Vallençana Baixa, a tocar de la depuradora, després que la policia desallotgés les persones que hi malvivien. Segons ha justificat l'administració, es tracta d'una acció per eliminar les construccions ―la majoria fetes amb fustes, plàstics i cartells publicitaris― aixecades en terrenys privats i indundables. La solució que han ofert d'entrada per als inquilins en situació de vulnerabilitat és una primera nit en un alberg de Barcelona.



🔴 L’Ajuntament executa dues ordres judicials contra el barraquisme a la Vallençana Baixa.



Dilluns la policial local i els Mossos d'Esquadra es va apropar a l'assentament per notificar l'enderrocament, que completa un procés que va començar mesos enrere. El maig passat es va posar en marxa un procés judicial per expulsar-los a petició dels propietaris dels terrenys i davant la seva negativa d'abandonar la zona. Fa tres anys que hi malviu gent, però a poc a poc s'hi han anat instal·lant més persones i s'han creat horts.



Segons la policia, aquestes barraques estaven en risc d'inundabilitat o d'incendi forestal per estar ubicades tan a prop del riu Besòs i la serra de Collserola. El regidor de Territori i Mobilidad de Montcada, Andreu Iruela, ha explicat que hi havia "tot tipus de gent", "vulnerable i amb dificultats", però que també hi havia usuaris concrets que no volien ser indentificats pels agents.

Una màquina retroexcavadora ha destruït les barraques, un cop la policia s'ha assegurat que no hi quedava ningú i ha retirat de l'interior elements perillosos com ara bombones de butà o extintors. Malgrat les precaucions, enmig de l'acció s'ha originat un incendi que s'ha pogut extingir ràpidament i sense ocasionar ferits.



L'Ajuntament espera la identificació de la policia dels inquilins per determinar quin procediment han de seguir a continuació i quines ajudes residencials i econòmiques poden oferir-los.

Una realitat d'infrahabitatge extesa i persistent a Montcada

Les zones de barraquisme a Montcada i Reixac estan en el punt de mira de l'administració des de fa anys, sobretot després de la mort d'una parella per la mala combustió d'una estufa. La situació d'infrahabitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a la llera del riu Besòs, no ha parat d'agreujar-se en els últims temps. Les causes són diverses: hi ha usuaris que hi han viscut tota la vida, però també n'hi ha d'altres que conreen horts i hi dormen ocasionalment o que s'han vist empesos per la precarietat i les crisis successives.



Fa uns mesos l'Ajuntament ja va desallotjar i enderrocar un assentament a la zona de la Pollancreda, on van detectar barraques i parcel·lació per a tercers, és a dir, per vendre part dels terrenys a persones que necessiten un espai on viure. "Hi ha un negoci darrere d'aquestes situacions que també hem d'eradicar", ha asseverat Iruela.

El consistori calcula que hi ha al voltant de mig miler de barraques a tot el municipi, on s'hi duen a terme "activitats il·legals". Per aquest motiu, demanen suport d'institucions més poderoses per solventar aquesta problemàtica. Iruela adverteix que Montcada no pot ser "el traster de Barcelona".