L'anàlisi d'ADN confirma que el conegut maqui 'el Rubio' és l'individu recuperat a la fossa tortosina dels Reguers

El maqui "el Rubio", Francisco Serrano, és l'individu recuperat a final de l'any passat a la fossa del cementiri dels Reguers, a Tortosa. Segons informa el Departament de Justícia, l'ADN dels ossos ha coincidit amb el perfil genètic de la seva filla, Lídia Serrano, que va inscriure el cas al cens de persones desaparegudes de la Generalitat. Els arqueòlegs van trobar el cos del maqui aragonès Francisco Serrano Iranzo, amb un tret de bala a la pelvis dreta, una dada que ja coincidia amb l'autòpsia que van fer-li el 1954.

Les restes es van trobar al punt que determinava l'estudi previ de la Direcció General de Memòria Democràtica i que també assegurava el relat d’un testimoni. El cos va aparèixer de boca terrosa i sense taüt. Francisco Serrano, "el Rubio", era un guerriller antifranquista que actuava a la zona del Maestrat, els Ports i la Terra Alta juntament amb el maqui Florenci Pla, àlies Durruti, però conegut popularment com "la Pastora".

Els dos maquis van assaltar una masia dels Reguers la nit del 3 d'agost de 1954. Van entrar a la casa a l'hora de sopar i van intentar segrestar la filla de la família per poder obtenir diners i menjar. Un dels fills, oficial de milícies, tenia una pistola amagada i va aprofitar un moment de distracció per disparar Francisco Serrano. Els guerrillers van aconseguir fugir de la casa. Florenci Pla va marxar a Andorra, però Serrano va acabar morint a causa de les ferides. El seu cos va ser trobat el matí següent al barranc de Vallcervera, prop de la masia. L'agutzil i el sereno van carregar el cadàver dalt d'un carro i se'l van emportar al cementiri, on va ser enterrat a terra.



Francisco Serrano era natural de Castellote, un municipi de Terol. La Guàrdia Civil va comunicar la mort a la família, però no va permetre traslladar el cos al poble natal. La filla del maqui, de 84 anys, continua vivint a Castellote i té la intenció d'enterrar-lo al poble.