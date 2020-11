El Govern planeja retirar el monument franquista de l'Ebre a Tortosa l'estiu vinent

El Govern preveu retirar el monument franquista de l'Ebre a Tortosa l'estiu vinent, segons han anunciat aquest divendres la consellera de Justícia, Ester Capella, i el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. Justícia ja ha licitat els estudis geotècnics per poder instal·lar una grua a la llera de l'Ebre i poder desmuntar el monòlit per peces, de dalt a baix. L'obra té un pressupost de 200.000 euros i es preveu adjudicar al març. L'Executiu assegura que no hi ha marxa enrere i que el monument té els dies comptats. A més, s'ha mostrat confiat que el Govern espanyol no hi posarà "pals a les rodes". Aragonès i Capella han defensat que el franquisme no es pot normalitzar i que retirar el monòlit suposa dignificar les víctimes.

Justícia ja ha sol·licitat aquesta setmana la llicència d'obres a l'Ajuntament de Tortosa i el permís per accedir al riu a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). La previsió és fer el desmuntatge a l'estiu, quan el cabal de l'Ebre és més baix, de manera que es pugui situar la grua que retirarà les peces a la platja de la llera del riu. Per aquest motiu, s'ha iniciat la licitació d'un estudi geotècnic que asseguri que la llera aguanta el pes de la màquina, de 300 tones.

Capella ha apuntat que "la permanència" del monument franquista 54 anys després d'haver-se inaugurat, demostra la "debilitat de la democràcia espanyola i que les petjades del franquisme encara són molt presents" a l'Estat. La consellera ha llegit i recordat un fragment del text de la llicència d'obres que va demanar el governador civil de Tarragona per consturir el monument, que l'exalta com un símbol dels 25 anys "de pau", des de la Batalla de l'Ebre, que s'estaven vivint "sota la guia del Generalíssim".

També el vicepresident Aragonès ha assenyalat que el monument franquista de Tortosa "insulta les persones que van perdre la vida a la Batalla de l'Ebre i que simbolitza aquell silenci eixordador que els vençuts i les seves famílies van haver d'aguantar massa temps". Per la seva banda, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha demanat a la ciutadania que respecti la decisió del Govern per retirar el monument, i ha recordat que moltes generacions de tortosins l'han tractat "amb indiferència" i integrant-lo al paisatge la ciutat.



El monument franquista de Tortosa té una alçada de 45 metres i és obra de l'escultor Lluís Maria Saumells. El va inaugurar el 21 de juny de 1966 el general Franco. Es va construir per commemorar els 25 anys de la victòria franquista a la Batalla de l'Ebre. Originàriament es va anomenar Monumento en honor al glorioso ejército vencedor de la Batalla del Ebro. Va costar uns 4 milions i mig de pessetes i va ser finançat pel govern civil de Tarragona, la Falange i a través d'un recapte —suposadament voluntari i popular— que es va fer a diferents municipis tarragonins.