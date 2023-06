L'antiavortista i ultracatòlica Llanos Massó (Vox), nova presidenta de les Corts Valencianes

La diputada antiavortista i ultracatòlica de Vox Llanos Massó ja és la nova presidenta de les Corts Valencianes. És la primera vegada que la presidència de la cambra està en mans de l'extrema dreta. Tot plegat gràcies a l'acord de Vox i PP, que permetrà que el popular Carlos Manzón sigui el nou president de la Generalitat Valenciana.

Massó, de 57 anys, té estudis de ciències físiques, ciències religioses i audiopròtesis. És la presidenta provincial de Vox a la circumscripció de Castelló, i forma part de Parlament valencià des del 2019, quan el seu partit hi va aconseguir representació per primera vegada. Abans d'integrar-se a la formació d'extrema dreta, Massó va formar part de la plataforma ultracatòlica Hazte Oír.

Fa dos anys, Massó va ser acusada per l'excoordinador de Vox a Benicarló, Vicente Noguera, que es va donar de baixa del partit, de comandar una "institució provincial sectària, piramidal, autoritària, dictatorial i falta d'humanitat".



Una manifestació a la porta de les Corts Valencianes

Amb lemes com "Fora feixistes de les institucions", desenes de persones han acudit a una manifestació convocada per la Coordinadora Feminista de València a la porta de les Corts Valencianes contra el pacte PP-Vox en considerar que l'acord "nega la violència de gènere".

En declaracions als mitjans de comunicació abans del ple de constitució de les Corts, la portaveu de la coordinadora, Cándida Barroso, ha denunciat "els pactes amb l'extrema dreta" i ha afirmat que les entitats feministes rebutgen l'existència d'un vicepresident del govern valencià, el torero Vicente Barrera, que nega la violència de gènere.

L'extrema dreta entra a les institucions valencianes de la mà del PP

A les eleccions del 28-M, el PP va ser la llista més votada al País Valencià amb 40 escons. Els populars no van tardar ni una setmana a arribar a un acord amb el partit d'extrema dreta de Vox, amb 13 escons, per governar plegats. Un pacte que ha permès que l'extorer Vicente Barrera (Vox) sigui el vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura.

Les negociacions entre ambdues formacions van estar envoltades de polèmiques des del primer dia, ja que el candidat de Vox a la Generalitat Valenciana i principal negociador, Carlos Flores, va ser condemnat per violència de gènere contra la seva exdona. Finalment, la ultradreta va acceptar que es quedés fora del Govern i que a canvi fos el cap de llista de Vox per València al Congrés per al proper 23-J.