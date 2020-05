L'antiviral Remdesivir és més eficaç si s'administra abans que els pacients requereixin ventilació mecànica

Els resultats de l'assaig clínic realitzat amb l'antiviral Remdesivir indiquen que el fàrmac presenta una major eficàcia si s'administra als pacients amb pneumònia que evidencien una falta d'oxigen però que encara no requereixen de ventilació mecànica. Les conclusions de l'assaig, publicades per la revista The New England Journal of Medicine, apunten que a banda de reduir un 31% els temps d'hospitalització, els pacients que van rebre el fàrmac van tenir una reducció del 30% en la mortalitat als 14 dies d'iniciar l'estudi.



Tot i que els resultats avalen l'ús del Remdesivir, els responsables de l'assaig afirmen que no és suficient per si sol per curar la malaltia i que cal buscar nous medicaments per combinar-los i tenir millors resultats. L’estudi, impulsat per l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID) dels Instituts Nacionals de Salut (NIH), ha comptat amb la participació de 68 centres hospitalaris, 47 dels estats Units i 21 d’Europa i Àsia, i a l'Estat ha estat coordinat pel Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias de Badalona.



Les dades preliminars de l’assaig es van avançar al públic el passat 29 d’abril, quan els científics van comprovar que l’administració del Remdesivir –un antiviral de dispensació hospitalària dissenyat inicialment contra l’Ebola– suposava un benefici clar per als pacients. Ara la revista The New England Journal of Medicine publica les dades d’aquest estudi després d’haver estat revisades per altres científics independents. L’estudi demostra que el medicament és eficaç i aclareix que té una major efectivitat quan els pacients amb pneumònia evidencien falta d’oxigen però encara no han requerit de ventilació mecànica.

El treball presenta dades de 1.059 persones d’un assaig controlat aleatoritzat, de les quals 538 van rebre Remdesivir i 521 van rebre placebo durant 10 dies. A nivell global, el grup que va rebre Remdesivir va experimentar un temps de recuperació un 31% més curt que el que va rebre placebo, reduint en quatre dies –de 15 a 11– l’estada a l’hospital. Dividint els pacients en subgrups, aquesta millora sobretot es dona en els pacients que tenen manca d’oxigen a la sang (insuficiència respiratòria) però que no requereixen de respiració mecànica o extracorpòria (ECMO).



"Aquests resultats subratllen la necessitat d’identificar els casos de Covid-19 el més aviat possible, per tal de poder fer un seguiment i iniciar el tractament antiviral abans que la malaltia pulmonar progressi tant que es necessiti ventilació mecànica invasiva", assenyala Roger Paredes, metge investigador de l’Hospital Germans Trias i IrsiCaixa, i coordinador de l’estudi a l’Estat Espanyol.



L’article també assenyala que els pacients que van rebre el fàrmac van tenir una reducció del 30% en la mortalitat als 14 dies d’iniciar l’estudi, sent del 7,1% en els pacients del grup Remdesivir, i de l’11,9% en el grup control, una diferència que, no obstant, no va ser estadísticament significativa. Pel que fa als efectes adversos greus, un 21,1% de les persones que van rebre el fàrmac en van experimentar, enfront del 27% del grup placebo.