L'ASMR o com sentir que et fan un massatge a través de la pantalla

Les xarxes són una part més de les nostres vides i hi passem un temps considerable del nostre dia. La creació de contingut és un negoci i en els últims anys hi ha hagut un auge d’influencers i youtubers que es guanyen la vida amb vídeos de la temàtica més diversa. Els més comuns són de moda, de videojocs, estil de vida... Però també n’hi ha de més desconeguts pel gran públic, tot i que amb una comunitat potent: és el cas de l’ASMR. Aquestes inicials signifiquen "resposta sensorial meridiana autònoma" en anglès, i descriuen la sensació que desperta mirar aquests vídeos: "Una sensació estàtica plaent, de formigueig, que et recorre l’espina dorsal", explica Judit Subirana-Mirete, neuropsicòloga i doctora en Psicologia Clínica i de la Salut.

Però quin tipus de vídeos són? A la Lucía Franco li agraden sobretot els de massatges, però també de neteges facials, gent raspallant el cabell, fent carícies o rascant el cabell o l’esquena. "T’ofereix una experiència vivencial. Sents a través de l’oïda que estàs rebent tu el massatge, encara que no sigui així físicament", explica a Públic.

Hi ha molts tipus d’ASMR, pràcticament tants com creadors de contingut: es caracteritzen, a grans trets, pels xiuxiuejos, els sons repetitius i els moviments suaus, i en podem trobar de persones dibuixant sobre un paper, fent sons amb objectes diversos, maquillant a algú, menjant… Els principals objectius són relaxar l’espectador i fins i tot també acompanyar-lo. "Sembla que a vegades t’ho estiguin fent a tu, però no tothom sent el mateix. A mi em relaxa moltíssim però sé que hi ha gent que no ho suporta", explica Janira Planes, directora de projectes a CreatingREM i autora del butlletí sobre cultura d'internet Truffle Season.



A la Lucía li agraden perquè li ofereix calma, desconnectar i relax. "És el més aprop que puc estar que em facin un massatge sense sortir de casa i a través del mòbil", diu. Li agraden els vídeos silenciosos, o en què parlen molt poc, com ho faria un massatgista de veritat. I els que et relaxen a través de la imatge: "El so ajuda, però si no hi hagués l’experiència visual no seria tan interessant, per mi. Jo veig la mà fent-ho i m’imagino com si m’ho fessin a mi", descriu.

L’ASMR existeix des de fa temps. El 2007 se’n va començar a parlar en un fòrum d’internet, però va començar a tenir popularitat i rellevància a les xarxes cap el 2017 o 2018. "Llavors ja entraves a Youtube i veies la comunitat ASMR, una comunitat "rara", com ho segueix sent, però amb milers de visites i creadors especialitzats", explica Planes. Per l’especialista en contingut digital, aquests vídeos són diferents d’altres perquè tenen un format específic i requereixen uns mitjans tècnics diferents. Es necessita un equipament concret, sobretot pel que fa a la càmera i el micròfon, que és bidireccional i té "forma d’orelles", com si fos el cap d’una persona. "Si et poses els auriculars, sembla que tinguis la persona al costat", apunta Planes. Això fa que s’arribi a crear una "relació parasocial" entre l’espectador i el creador de contingut, que pot convertir-se en un "amic" que no ens coneix.



Ian Pozo, sota l’usuari anoASMR a Youtube, té més de 800.000 subscriptors en aquesta xarxa social, on fa ASMR, però també animació, cine i música. Un dels seus vídeos més virals té nou milions de visites. "Vull relaxar la gent, ajudar a què s’adormin, però també faig vídeos en clau d’humor, per riure". En ASMR fa continguts variats: des d’animacions fins a vídeos temàtics, per exemple de Halloween, passant per un tour ensenyant el seu nou pis. Va començar després de descobrir aquest gènere i que li agradés, sobretot per dormir. "La primera vegada que ho vaig veure em va semblar estrany, però no vaig tardar en acostumar-me". Ara ja fa cinc anys que en fa i de moment té intenció de seguir.

Diferents estímuls

Bàsicament hi ha tres estímuls associats a l’ASMR: visuals, auditius i tàctils. Però com pot ser que un vídeo ens provoqui sensacions físiques? Subirana-Mirete assenyala que té molt a veure amb l’empatia i la capacitat de reproduir mentalment allò que estem veient. "Hi ha gent que de seguida entrarà en un estat de relaxació, però d’altres no hi reaccionaran", aclareix. Que algú reaccioni o no als estímuls d’aquests vídeos depèn fonamentalment de la predisposició psicològica i de la pròpia biologia. No tothom es relaxa amb els mateixos estímuls i això fa que aquests vídeos no provoquin les mateixes sensacions a tothom. "Són una experiència totalment subjectiva, és una combinació de sensacions", diu la neuropsicòloga.

Subirana-Mirete remarca que es tracta d'un "fenomen molt desconegut" encara, i que tot i que se n’han fet estudis, no hi ha evidències científiques sòlides al respecte. Des de 2013 se n’estan fent investigacions però el fet que es tracti d’una experiència subjectiva dificulta la seva definició i categorització. Per ara, les mostres analitzades són petites i per això els estudis no s’han pogut replicar a gran escala. Els pocs que hi ha, però, relacionen el contingut amb la segregació de neurotransmissors com endorfines o dopamina que s’alliberen al torrent sanguini i "provoquen una manifestació fisiològica de plaer". Tot i això, la neuropsicòloga remarca que no tothom és capaç d’experimentar aquesta sensació de formigueig, sinó que la majoria nota una simple relaxació.

Mireia Vidal, Neko ASMR a les xarxes, fa ASMR des de fa vuit anys. Va ser la primera persona a fer-ne a Catalunya, explica. Li agradava consumir-ne i un dia es va llançar a produir-ne. "Intento ser el més variable possible i faig vídeos de molts tipus". Vidal en fa sobretot de visuals i auditius: "Per exemple dibuixant, el so del llapis tocant el paper, veure el traç, tocar la càmera amb el pinzell, els dits…" També fa sons de tot tipus, des d’aigua, rascant coses, tocant plàstic, traqueteig amb les ungles… També fa role play, és a dir, que adopta un rol, com podria ser el de perruquera o maquilladora. "Fas com que maquilles la persona que et veu", explica.

Vidal principalment penjava contingut a Youtube, però ara es dedica bastant a Twitch, una xarxa que s’ha posat de moda en els últims anys i on es monetitza millor el contingut, que és en rigorós directe: "Es guanya moltíssim més", diu. Els inicis de l’ASMR van ser a Youtube i Instagram, però ara ja es fa en totes les xarxes, incloent Twitch i Tik Tok. Planes explica que és una indústria que mou diners, i això pot ser un dels motius pels quals alguns influencers que no en feien ara han començat: "És una via de monetitzar millor". En ser vídeos llargs, de fins a una hora, hi ha més anuncis.



L’objectiu de Vidal és ajudar la gent a relaxar-se i oferir una manera de desconnectar: "Posar el focus en una cosa innòcua". Tot i que ja fa anys que crea aquest contingut, Vidal reconeix que encara és més desconegut que d’altres tipus i que està "més estigmatitzat": "La gent no l’entén gaire". Planes explica que té un públic "molt ampli", conformat per persones que ja estan a internet però sense un perfil específic i de totes les edats.

Té aplicacions terapèutiques? L’ASMR podria tenir aplicacions terapèutiques, tot i que falta investigació. Gent amb ansietat, insomni, depressió o trastorns de pànic es podria veure beneficiada de mirar vídeos d’aquest tipus. La neuropsicòloga Judit Subirana-Mirete ho vincula amb d’altres tècniques que ja s’apliquen a nivell terapèutic, com el mindfulness. "Tot el que tingui a veure amb intentar desconnectar, deixar la ment en blanc, centrar-se en un únic estímul plaent pot ajudar a relaxar", afirma. L'especialista en cultura d'internet Janira Planes apunta que hi ha sobre la taula tipus de negocis en què pots anar a locals amb sofàs a relaxar-te amb vídeos d’ASMR en realitat virtual. "Està molt discutit, però com a negoci, hi ha coses a fer-ne, d’això", conclou.