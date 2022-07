 L'assetjador de l'artista Paula Bonet és condemnat a tres anys d'internament psiquiàtric

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat a tres anys i tres mesos d'internament psiquiàtric l'home jutjat per assetjar l'artista Paula Bonet, a més d'un any de llibertat vigilada i tractament psiquiàtric extern, així com deu anys de prohibició d'aproximació o comunicació amb la víctima. Víctor G.T. ha estat condemnat pels delictes d'assetjament, amenaces, coaccions i trencament de mesura cautelar amb l'eximent d'alteració psíquica, i haurà d'indemnitzar la víctima amb prop de 4.000 euros. La fiscalia demanava tres anys de presó i l'acusació particular en demanava quatre, però amb indemnitzacions molt superiors. La sentència admet que l'home patia un trastorn mental erotomaníac.

Segons la sentència, des d'almenys el juliol del 2019 el condemnat es va interessar per l'artista i, "sense haver mantingut cap tipus de relació prèvia, va començar a imposar la seva presència i a buscar la seva proximitat acudint al local on feia la seva feina com a escriptora, pintora i il·lustradora amb la intenció de veure-la i saber d'ella". Cap a quarts de sis de la tarda d'un dia de finals de juliol, l'home es va presentar al taller quan ella rebia uns alumnes, es va presentar amb el seu nom i va verbalitzar l'interès per conèixer-la. Davant d'això, Bonet va reaccionar amb "cautela", ja que no li constava que fos alumne seu. Li va demanar que marxés, però l'acusat va reaccionar abraçant-la de cop i volta. Bonet va aprofitar per desplaçar-lo fins que va aconseguir que marxés del local.

L'assetjament

Des d'aleshores, l'home va tornar diversos cops al taller, encara que Bonet no hi fos, i li repetia a ella i les seves alumnes i treballadores que tenia interès en conèixer l'artista i parlar amb ella. Bonet sempre s'hi va negar, però l'home seguia a la zona d'entrada o a prop del local durant hores.



Entre finals de juliol i finals de novembre, l'home li va enviar diversos correus electrònics reclamant la seva atenció, però Bonet li va respondre que la deixés en pau o el denunciaria. Paral·lelament l'home va acudir als mateixos actes públics que Bonet com presentacions de llibres, exposicions, concerts o xerrades. L'home li feia preguntes en públic, la mirava fixament o passava reiteradament pel seu costat.

El matí del diumenge 26 de gener del 2020, mentre Bonet estava en un taller amb les seves alumnes, l'home va colpejar el vidre de la porta d'entrada reiteradament i va preguntar per Bonet amb insistència, aixecant i baixant la persiana i fent petons al vidre mentre mirava Bonet. L'artista va gravar l'escena amb el seu telèfon mòbil, però l'home no va marxar fins que cap a quarts de tres de la tarda es van presentar els Mossos d'Esquadra, alertats per Bonet, i el van convèncer que marxés.

Amb el confinament domiciliari decretat per la pandèmia, l'assetjament físic es va acabar però va continuar a través de les xarxes socials amb missatges de contingut "inconnex, inquietant i pertorbador, reveladors de la seva obsessió per ella i de la seva pretensió de mantenir algun tipus de relació". Un cop es va acabar el confinament domiciliari, l'home va tornar a apropar-se a ella, deixant-li missatges i objectes al taller i deixant clar que li seguia controlant els moviments. Així, li va deixar poemes, un ram de flors seques, una rosa, però també una nota amb la signatura de 'V' i 'el violador', o un ninot de plàstic en forma d'anguila tallat en trossets, en referència a un projecte de Bonet anomenat 'L'anguila'.

El 16 de setembre del 2020 l'home va escriure a Bonet per Twitter i li va dir: "Més et val no tornar a trepitjar la meva ciutat, perquè com em creui amb tu t'escanyaré i t'esquarteraré". "Deixaré els ulls pel final i em guardaré els mugrons en una carmanyola pel meu propi gaudi", afegia. "Si ho prefereixes, pots suplicar clemència a aquest violador, assetjador i psicòpata, només seràs violada després de patir una pallissa eterna", concloïa, entre altres frases amenaçadores.

Davant d'aquest assetjament i amb la por de ser agredida, Bonet va alterar la seva activitat professional i pública. Va canviar de rutines i trajectes, va canviar de taller i va augmentar les mesures de seguretat. El 30 de setembre del 2020 un jutjat de Barcelona va dictar mesures cautelars d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima. des del 10 d'octubre Bonet va iniciar un tractament psicològic per ansietat.



El 20 i el 23 d'octubre següents l'home va tornar a escriure a Bonet per Twitter i a finals de novembre va irrompre en una xerrada online on va fer diversos comentaris a l'artista, identificant-se amb nom i cognoms.

Al desembre va demanar a Bonet participar en un taller i es va presentar al local amb un ram de flors. Va estar allà fins que Bonet va aparèixer al vespre i va insistir en entrar. Tot i que la policia el va intentar convèncer de marxar, no ho va fer, i Bonet i dues alumnes es van quedar a dormir al local. Ja de matinada, l'home va seguir cridant des del carrer.



Segons la sentència, l'acusat patia un trastorn mental diagnosticat com a deliri erotomaníac encapsulat, que "condicionaven per complet la seva voluntat". "Vivia una realitat paral·lela que envaïa el seu pensament i el seu comportament, fins a límits irracionals, impossibilitant-lo per actuar d'acord amb una comprensió normal", diu la magistrada en la sentència. Aquesta malaltia no té cura, però pot controlar-se mitjançant un tractament i medicació.